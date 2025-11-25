Ce este KPOP

Tokenomie și analiză de preț pentru OFFICIAL K-POP (KPOP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OFFICIAL K-POP (KPOP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă totală: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Ofertă aflată în circulație: $ 6.48B $ 6.48B $ 6.48B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Maxim dintotdeauna: $ 0.0004226 $ 0.0004226 $ 0.0004226 Minim dintotdeauna: $ 0.000002025104729961 $ 0.000002025104729961 $ 0.000002025104729961 Preț curent: $ 0.0001544 $ 0.0001544 $ 0.0001544 Află mai mult despre prețul tokenului OFFICIAL K-POP (KPOP) Cumpără KPOP acum!

Informații despre OFFICIAL K-POP (KPOP) The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect. The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect. Pagină de internet oficială: https://www.officialkpop.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xea36Af87Df952fd4c9A05Cd792d370909Bbda8DB

Tokenomie pentru OFFICIAL K-POP (KPOP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OFFICIAL K-POP (KPOP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KPOP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KPOP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KPOP, explorează prețul în direct al tokenului KPOP!

Cum se cumpără KPOP Te interesează să adaugi OFFICIAL K-POP (KPOP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KPOP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KPOP pe MEXC! Istoric de preț pentru OFFICIAL K-POP (KPOP) Analiza istoricului de preț pentru KPOP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KPOP! Predicție de preț pentru KPOP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KPOP? Pagina noastră de predicție de preț pentru KPOP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KPOP!

