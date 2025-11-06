BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru KoKoK The Roach astăzi este 0.01489 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru KOKOK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru KOKOK pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru KoKoK The Roach astăzi este 0.01489 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru KOKOK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru KOKOK pe MEXC acum.

Mai multe despre KOKOK

Informații de preț pentru KOKOK

Ce este KOKOK

Tokenomie pentru KOKOK

Prognoza prețurilor pentru KOKOK

Istoric KOKOK

Ghid de cumpărare KOKOK

Convertor valutar KOKOK în fiduciar

KOKOK Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo KoKoK The Roach

Pret KoKoK The Roach (KOKOK)

Preț în timp real pentru 1 KOKOK în USD:

$0.01489
$0.01489$0.01489
-5.87%1D
USD
KoKoK The Roach (KOKOK) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:57:00 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru KoKoK The Roach (KOKOK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.01473
$ 0.01473$ 0.01473
Minim 24 h
$ 0.01597
$ 0.01597$ 0.01597
Maxim 24 h

$ 0.01473
$ 0.01473$ 0.01473

$ 0.01597
$ 0.01597$ 0.01597

--
----

--
----

0.00%

-5.87%

-24.00%

-24.00%

Prețul în timp real pentru KoKoK The Roach (KOKOK) este $ 0.01489. În ultimele 24 de ore, tokenul KOKOK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01473 și un maxim de $ 0.01597, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KOKOK este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KOKOK s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -5.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KoKoK The Roach (KOKOK)

--
----

$ 52.81K
$ 52.81K$ 52.81K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru KoKoK The Roach este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 52.81K. Oferta aflată în circulație pentru KOKOK este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru KoKoK The Roach (KOKOK) USD

Urmărește modificările de preț pentru KoKoK The Roach pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0009285-5.87%
30 de zile$ -0.01486-49.95%
60 de zile$ -0.03719-71.41%
90 de zile$ -0.09931-86.97%
Modificare de preț astăzi pentru KoKoK The Roach

Astăzi, KOKOK a înregistrat o modificare de $ -0.0009285 (-5.87%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru KoKoK The Roach

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.01486 (-49.95%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru KoKoK The Roach

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, KOKOK a văzut o modificare de $ -0.03719 (-71.41%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru KoKoK The Roach

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.09931 (-86.97%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru KoKoK The Roach (KOKOK)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru KoKoK The Roach.

Ce este KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolizes the toughest “cockroach trader” in the crypto market, fearless amid market fluctuations, built on the Solana ecosystem.

Tokenul KoKoK The Roach este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile KoKoK The Roach. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru KOKOK pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre KoKoK The Roach pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare KoKoK The Roach fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru KoKoK The Roach (USD)

Ce valoare va avea KoKoK The Roach (KOKOK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale KoKoK The Roach (KOKOK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru KoKoK The Roach.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru KoKoK The Roach!

Tokenomie pentru KoKoK The Roach (KOKOK)

Înțelegerea tokenomică a KoKoK The Roach (KOKOK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru KOKOK!

Cum se cumpără KoKoK The Roach (KOKOK)

Vrei să știi cum să cumperi KoKoK The Roach? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra KoKoK The Roach cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

KOKOK în monede locale

1 KoKoK The Roach(KOKOK) în VND
391.83035
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în AUD
A$0.0229306
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în GBP
0.0113164
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în EUR
0.0128054
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în USD
$0.01489
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în MYR
RM0.0622402
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în TRY
0.6271668
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în JPY
¥2.27817
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în ARS
ARS$21.6108993
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în RUB
1.2084724
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în INR
1.3199985
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în IDR
Rp248.1665674
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în PHP
0.8779144
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în EGP
￡E.0.7041481
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în BRL
R$0.0798104
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în CAD
C$0.0209949
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în BDT
1.8167289
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în NGN
21.4243276
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în COP
$56.8320031
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în ZAR
R.0.259086
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în UAH
0.6262734
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în TZS
T.Sh.36.58473
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în VES
Bs3.32047
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în CLP
$14.04127
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în PKR
Rs4.2085096
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în KZT
7.8325867
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în THB
฿0.4827338
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în TWD
NT$0.4614411
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în AED
د.إ0.0546463
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în CHF
Fr0.011912
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în HKD
HK$0.1156953
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în AMD
֏5.693936
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în MAD
.د.م0.1386259
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în MXN
$0.2776985
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în SAR
ريال0.0558375
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în ETB
Br2.2854661
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în KES
KSh1.9228946
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în JOD
د.أ0.01055701
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în PLN
0.0547952
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în RON
лв0.065516
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în SEK
kr0.1427951
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în BGN
лв0.0251641
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în HUF
Ft4.98815
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în CZK
0.3140301
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în KWD
د.ك0.00457123
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în ILS
0.0486903
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în BOB
Bs0.102741
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în AZN
0.025313
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în TJS
SM0.1372858
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în GEL
0.0403519
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în AOA
Kz13.585636
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în BHD
.د.ب0.00559864
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în BMD
$0.01489
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în DKK
kr0.0963383
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în HNL
L0.3913092
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în MUR
0.68494
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în NAD
$0.2586393
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în NOK
kr0.1521758
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în NZD
$0.0263553
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în PAB
B/.0.01489
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în PGK
K0.0635803
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în QAR
ر.ق0.0541996
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în RSD
дин.1.5131218
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în UZS
soʻm177.2618764
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în ALL
L1.2488243
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în ANG
ƒ0.0266531
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în AWG
ƒ0.026802
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în BBD
$0.02978
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în BAM
KM0.0251641
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în BIF
Fr43.91061
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în BND
$0.019357
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în BSD
$0.01489
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în JMD
$2.3876115
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în KHR
59.7991334
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în KMF
Fr6.34314
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în LAK
323.6956457
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în LKR
රු4.5395143
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în MDL
L0.2547679
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în MGA
Ar67.072005
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în MOP
P0.11912
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în MVR
0.229306
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în MWK
MK25.805859
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în MZN
MT0.9522155
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în NPR
रु2.109913
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în PYG
105.59988
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în RWF
Fr21.63517
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în SBD
$0.1223958
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în SCR
0.2045886
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în SRD
$0.573265
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în SVC
$0.1301386
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în SZL
L0.2583415
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în TMT
m0.052115
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în TND
د.ت0.04405951
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în TTD
$0.1008053
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în UGX
Sh52.05544
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în XAF
Fr8.45752
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în XCD
$0.040203
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în XOF
Fr8.45752
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în XPF
Fr1.53367
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în BWP
P0.2002705
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în BZD
$0.0299289
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în CVE
$1.4246752
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în DJF
Fr2.65042
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în DOP
$0.9577248
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în DZD
د.ج1.946123
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în FJD
$0.0339492
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în GNF
Fr129.46855
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în GTQ
Q0.1140574
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în GYD
$3.1143924
1 KoKoK The Roach(KOKOK) în ISK
kr1.87614

Resursă KoKoK The Roach

Pentru o înțelegere mai aprofundată a KoKoK The Roach, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre KoKoK The Roach

Cât valorează KoKoK The Roach (KOKOK) astăzi?
Prețul pe viu pentru KOKOK în USD este 0.01489 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru KOKOK în USD?
Prețul actual pentru KOKOK la USD este $ 0.01489. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru KoKoK The Roach?
Capitalizarea de piață pentru KOKOK este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru KOKOK?
Ofertă aflată în circulație pentru KOKOK este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru KOKOK?
KOKOK a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru KOKOK?
KOKOK a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru KOKOK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru KOKOK este $ 52.81K USD.
Va crește KOKOK în acest an?
KOKOK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru KOKOK pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:57:00 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru KoKoK The Roach (KOKOK)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator KOKOK în USD

Sumă

KOKOK
KOKOK
USD
USD

1 KOKOK = 0.01489 USD

Tranzacționează KOKOK

KOKOK/USDT
$0.01489
$0.01489$0.01489
-6.29%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,927.58
$101,927.58$101,927.58

-1.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.00
$3,298.00$3,298.00

-2.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.82
$155.82$155.82

-2.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

+0.03%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.71
$1,480.71$1,480.71

+0.31%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,927.58
$101,927.58$101,927.58

-1.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.00
$3,298.00$3,298.00

-2.95%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2357
$2.2357$2.2357

-1.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.82
$155.82$155.82

-2.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0159
$1.0159$1.0159

-6.38%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.44
$31.44$31.44

+109.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1388
$0.1388$0.1388

+177.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004386
$0.0004386$0.0004386

+192.40%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.041353
$0.041353$0.041353

+4,035.30%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.805
$4.805$4.805

+380.50%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.47346
$0.47346$0.47346

+273.47%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$5.5703
$5.5703$5.5703

+197.92%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1388
$0.1388$0.1388

+177.60%