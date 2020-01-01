Tokenomie pentru Koala AI (KOKO) Descoperă informații cheie despre Koala AI (KOKO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Koala AI (KOKO) Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application. Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application. Pagină de internet oficială: https://www.koalaai.vip/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW Cumpără KOKO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Koala AI (KOKO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Koala AI (KOKO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.65M Ofertă totală: $ 9.95T Ofertă aflată în circulație: $ 9.11T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.80M Maxim dintotdeauna: $ 0.0000086 Minim dintotdeauna: $ 0.000000152909988393 Preț curent: $ 0.0000001809

Tokenomie pentru Koala AI (KOKO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Koala AI (KOKO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KOKO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KOKO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KOKO, explorează prețul în direct al tokenului KOKO!

Istoric de preț pentru Koala AI (KOKO) Analiza istoricului de preț pentru KOKO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KOKO!

Predicție de preț pentru KOKO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KOKO? Pagina noastră de predicție de preț pentru KOKO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KOKO!

