Tokenomie și analiză de preț pentru Kyuzos Friends (KO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kyuzos Friends (KO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 217.50M $ 217.50M $ 217.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.98M $ 20.98M $ 20.98M Maxim dintotdeauna: $ 0.04589 $ 0.04589 $ 0.04589 Minim dintotdeauna: $ 0.01787824950049436 $ 0.01787824950049436 $ 0.01787824950049436 Preț curent: $ 0.02098 $ 0.02098 $ 0.02098 Află mai mult despre prețul tokenului Kyuzos Friends (KO) Cumpără KO acum!

Informații despre Kyuzos Friends (KO) Kyuzo’s Friends is an officially licensed AI-driven social game built by KeyOrigin platform and currently the #1 game project on the Sui blockchain. It also operates on LINE Mini App, bringing Web2 users seamlessly into Web3 through light social gameplay, dice mechanics, and collectible cards. All in-game assets can be transparently owned and traded on-chain. Key Origin is a global IP platform offering official licensing, co-development, AI creator tools, and digital asset trading. Kyuzo’s Friends serves as its flagship product, with more licensed worlds and interoperable IP ecosystems planned for expansion. The team recently closed an $11M funding round, backed by DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave, and LBank Labs, accelerating global growth and ecosystem development. Kyuzo’s Friends is an officially licensed AI-driven social game built by KeyOrigin platform and currently the #1 game project on the Sui blockchain. It also operates on LINE Mini App, bringing Web2 users seamlessly into Web3 through light social gameplay, dice mechanics, and collectible cards. All in-game assets can be transparently owned and traded on-chain. Key Origin is a global IP platform offering official licensing, co-development, AI creator tools, and digital asset trading. Kyuzo’s Friends serves as its flagship product, with more licensed worlds and interoperable IP ecosystems planned for expansion. The team recently closed an $11M funding round, backed by DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave, and LBank Labs, accelerating global growth and ecosystem development. Pagină de internet oficială: https://kyuzosfriends.com Carte albă: https://kyuzos-friends.gitbook.io/whitebook/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x2d739dd563609c39a1ae1546a03e8b469361175f

Tokenomie pentru Kyuzos Friends (KO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kyuzos Friends (KO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KO, explorează prețul în direct al tokenului KO!

Cum se cumpără KO Te interesează să adaugi Kyuzos Friends (KO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KO pe MEXC! Istoric de preț pentru Kyuzos Friends (KO) Analiza istoricului de preț pentru KO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KO! Predicție de preț pentru KO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KO? Pagina noastră de predicție de preț pentru KO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KO!

