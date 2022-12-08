Tokenomie pentru KiboShib (KIBSHI) Descoperă informații cheie despre KiboShib (KIBSHI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KiboShib (KIBSHI) Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. 'Kibo' is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent. Pagină de internet oficială: https://kiboshib.com Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R

Tokenomie și analiză de preț pentru KiboShib (KIBSHI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KiboShib (KIBSHI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.42M $ 7.42M $ 7.42M Ofertă totală: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ofertă aflată în circulație: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.42M $ 7.42M $ 7.42M Maxim dintotdeauna: $ 0.000064 $ 0.000064 $ 0.000064 Minim dintotdeauna: $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 Preț curent: $ 0.000007424 $ 0.000007424 $ 0.000007424 Află mai mult despre prețul tokenului KiboShib (KIBSHI)

Tokenomie pentru KiboShib (KIBSHI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KiboShib (KIBSHI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KIBSHI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KIBSHI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KIBSHI, explorează prețul în direct al tokenului KIBSHI!

Cum se cumpără KIBSHI Te interesează să adaugi KiboShib (KIBSHI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KIBSHI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KIBSHI pe MEXC!

Istoric de preț pentru KiboShib (KIBSHI) Analiza istoricului de preț pentru KIBSHI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KIBSHI!

Predicție de preț pentru KIBSHI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KIBSHI? Pagina noastră de predicție de preț pentru KIBSHI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KIBSHI!

