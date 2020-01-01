Tokenomie pentru KingdomStarter (KDG) Descoperă informații cheie despre KingdomStarter (KDG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KingdomStarter (KDG) KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage. KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage. Pagină de internet oficială: https://kingdomstarter.io/ Carte albă: https://docs.kingdomgame.org/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6 Cumpără KDG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru KingdomStarter (KDG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KingdomStarter (KDG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 120.80K $ 120.80K $ 120.80K Ofertă totală: $ 951.00M $ 951.00M $ 951.00M Ofertă aflată în circulație: $ 531.00M $ 531.00M $ 531.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 227.50K $ 227.50K $ 227.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.030447 $ 0.030447 $ 0.030447 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0002275 $ 0.0002275 $ 0.0002275 Află mai mult despre prețul tokenului KingdomStarter (KDG)

Tokenomie pentru KingdomStarter (KDG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KingdomStarter (KDG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KDG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KDG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KDG, explorează prețul în direct al tokenului KDG!

Cum se cumpără KDG Te interesează să adaugi KingdomStarter (KDG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KDG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KDG pe MEXC!

Istoric de preț pentru KingdomStarter (KDG) Analiza istoricului de preț pentru KDG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KDG!

Predicție de preț pentru KDG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KDG? Pagina noastră de predicție de preț pentru KDG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KDG!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!