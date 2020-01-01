Tokenomie pentru Kadena (KDA) Descoperă informații cheie despre Kadena (KDA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kadena (KDA) Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact. Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact. Pagină de internet oficială: http://kadena.io/ Carte albă: https://www.kadena.io/whitepapers Explorator de blocuri: https://explorer.chainweb.com/mainnet Cumpără KDA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Kadena (KDA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kadena (KDA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 111.36M $ 111.36M $ 111.36M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 331.92M $ 331.92M $ 331.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 335.50M $ 335.50M $ 335.50M Maxim dintotdeauna: $ 1.9847 $ 1.9847 $ 1.9847 Minim dintotdeauna: $ 0.12130507 $ 0.12130507 $ 0.12130507 Preț curent: $ 0.3355 $ 0.3355 $ 0.3355 Află mai mult despre prețul tokenului Kadena (KDA)

Tokenomie pentru Kadena (KDA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kadena (KDA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KDA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KDA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KDA, explorează prețul în direct al tokenului KDA!

Istoric de preț pentru Kadena (KDA) Analiza istoricului de preț pentru KDA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KDA!

Predicție de preț pentru KDA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KDA? Pagina noastră de predicție de preț pentru KDA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KDA!

