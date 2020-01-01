Tokenomie pentru KARATE (KARATE) Descoperă informații cheie despre KARATE (KARATE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KARATE (KARATE) Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps. Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps. Pagină de internet oficială: https://www.karate.com/ Carte albă: https://www.karate.com/whitepaper Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/9AsPPTiQ12Rg2H5vQ4y5qnLSRmCzaoosXkLPiU94Yp7B Cumpără KARATE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru KARATE (KARATE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KARATE (KARATE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M Ofertă totală: $ 110.00B $ 110.00B $ 110.00B Ofertă aflată în circulație: $ 66.65B $ 66.65B $ 66.65B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.98M $ 10.98M $ 10.98M Maxim dintotdeauna: $ 0.0069746 $ 0.0069746 $ 0.0069746 Minim dintotdeauna: $ 0.000087185617892771 $ 0.000087185617892771 $ 0.000087185617892771 Preț curent: $ 0.0000998 $ 0.0000998 $ 0.0000998 Află mai mult despre prețul tokenului KARATE (KARATE)

Tokenomie pentru KARATE (KARATE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KARATE (KARATE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KARATE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KARATE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KARATE, explorează prețul în direct al tokenului KARATE!

Cum se cumpără KARATE Te interesează să adaugi KARATE (KARATE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KARATE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KARATE pe MEXC!

Istoric de preț pentru KARATE (KARATE) Analiza istoricului de preț pentru KARATE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KARATE!

Predicție de preț pentru KARATE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KARATE? Pagina noastră de predicție de preț pentru KARATE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KARATE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!