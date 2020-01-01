Tokenomie pentru Kangamoon (KANG) Descoperă informații cheie despre Kangamoon (KANG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kangamoon (KANG) Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility. Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility. Pagină de internet oficială: https://kangamoon.game Carte albă: https://kangamoon-1.gitbook.io/kangamoon-whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xb1c9d42fa4ba691efe21656a7e6953d999b990c4 Cumpără KANG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Kangamoon (KANG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kangamoon (KANG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Maxim dintotdeauna: $ 0.09216 $ 0.09216 $ 0.09216 Minim dintotdeauna: $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 Preț curent: $ 0.0004034 $ 0.0004034 $ 0.0004034 Află mai mult despre prețul tokenului Kangamoon (KANG)

Tokenomie pentru Kangamoon (KANG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kangamoon (KANG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KANG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KANG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KANG, explorează prețul în direct al tokenului KANG!

Cum se cumpără KANG Te interesează să adaugi Kangamoon (KANG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KANG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KANG pe MEXC!

Istoric de preț pentru Kangamoon (KANG) Analiza istoricului de preț pentru KANG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KANG!

Predicție de preț pentru KANG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KANG? Pagina noastră de predicție de preț pentru KANG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KANG!

