Informații despre Joseon Mun (JSM) The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. Pagină de internet oficială: https://joseon.com/ Carte albă: https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d Cumpără JSM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Joseon Mun (JSM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Joseon Mun (JSM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 2.40T $ 2.40T $ 2.40T Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 576.00M $ 576.00M $ 576.00M Maxim dintotdeauna: $ 0.199995 $ 0.199995 $ 0.199995 Minim dintotdeauna: $ 0.000275446204573395 $ 0.000275446204573395 $ 0.000275446204573395 Preț curent: $ 0.00024 $ 0.00024 $ 0.00024 Află mai mult despre prețul tokenului Joseon Mun (JSM)

Tokenomie pentru Joseon Mun (JSM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Joseon Mun (JSM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JSM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JSM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JSM, explorează prețul în direct al tokenului JSM!

Cum se cumpără JSM Te interesează să adaugi Joseon Mun (JSM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru JSM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra JSM pe MEXC!

Istoric de preț pentru Joseon Mun (JSM) Analiza istoricului de preț pentru JSM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru JSM!

Predicție de preț pentru JSM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JSM? Pagina noastră de predicție de preț pentru JSM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JSM!

