Informații despre JEWEL (JEWEL) JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply Pagină de internet oficială: https://defikingdoms.com/ Carte albă: https://docs.defikingdoms.com/ Explorator de blocuri: https://explorer.harmony.one/address/0x72cb10c6bfa5624dd07ef608027e366bd690048f

Tokenomie și analiză de preț pentru JEWEL (JEWEL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru JEWEL (JEWEL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.77M Ofertă totală: $ 121.01M Ofertă aflată în circulație: $ 113.54M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.01M Maxim dintotdeauna: $ 24.33 Minim dintotdeauna: $ 0.010132781636744387 Preț curent: $ 0.03317

Tokenomie pentru JEWEL (JEWEL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru JEWEL (JEWEL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JEWEL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JEWEL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JEWEL, explorează prețul în direct al tokenului JEWEL!

