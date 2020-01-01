Tokenomie pentru I m a Jeet (JEETS) Descoperă informații cheie despre I m a Jeet (JEETS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre I m a Jeet (JEETS) $JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous "jeet" —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn't just a meme — it's a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer. Pagină de internet oficială: https://Jeets.ai Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump

Tokenomie și analiză de preț pentru I m a Jeet (JEETS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru I m a Jeet (JEETS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Ofertă totală: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ofertă aflată în circulație: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Maxim dintotdeauna: $ 0.0042734 $ 0.0042734 $ 0.0042734 Minim dintotdeauna: $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 Preț curent: $ 0.0028355 $ 0.0028355 $ 0.0028355 Află mai mult despre prețul tokenului I m a Jeet (JEETS)

Tokenomie pentru I m a Jeet (JEETS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru I m a Jeet (JEETS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JEETS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JEETS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JEETS, explorează prețul în direct al tokenului JEETS!

Cum se cumpără JEETS Te interesează să adaugi I m a Jeet (JEETS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru JEETS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra JEETS pe MEXC!

Istoric de preț pentru I m a Jeet (JEETS) Analiza istoricului de preț pentru JEETS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru JEETS!

Predicție de preț pentru JEETS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JEETS? Pagina noastră de predicție de preț pentru JEETS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JEETS!

