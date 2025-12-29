BursăDEX+
Prețul în timp real pentru ITALIANROT astăzi este 0.0008509 USD. Capitalizarea de piață pentru ITALIANROT este -- USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ITALIANROT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele!Prețul în timp real pentru ITALIANROT astăzi este 0.0008509 USD. Capitalizarea de piață pentru ITALIANROT este -- USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ITALIANROT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele!

Mai multe despre ITALIANROT

Informații de preț pentru ITALIANROT

Ce este ITALIANROT

Tokenomie pentru ITALIANROT

Prognoza prețurilor pentru ITALIANROT

Istoric ITALIANROT

Ghid de cumpărare ITALIANROT

Convertor valutar ITALIANROT în fiduciar

ITALIANROT Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo ITALIANROT

Pret ITALIANROT (ITALIANROT)

Preț în timp real pentru 1 ITALIANROT în USD:

$0.0008509
$0.0008509$0.0008509
+3.36%1D
USD
ITALIANROT (ITALIANROT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-12-29 18:47:59 (UTC+8)

Prețul de astăzi pentru ITALIANROT

Prețul în timp real pentru ITALIANROT (ITALIANROT) este astăzi $ 0.0008509, cu o modificare de 3.36% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru ITALIANROT în USD este $ 0.0008509 pe ITALIANROT.

ITALIANROT ocupă în prezent poziția #- în funcție de capitalizarea de piață --, cu o ofertă aflată în circulație de -- ITALIANROT. În ultimele 24 de ore, ITALIANROT s-a tranzacționat între $ 0.000771 (minim) și $ 0.000923 (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la --, în timp ce minimul istoric a fost --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ITALIANROT a avut o modificare de -0.22% în ultima oră și de -27.58% în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins $ 50.49K.

Informații privind piața ITALIANROT (ITALIANROT)

--
----

$ 50.49K
$ 50.49K$ 50.49K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru ITALIANROT este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 50.49K. Oferta aflată în circulație pentru ITALIANROT este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoricul prețurilor ITALIANROT USD

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.000771
$ 0.000771$ 0.000771
Minim 24 h
$ 0.000923
$ 0.000923$ 0.000923
Maxim 24 h

$ 0.000771
$ 0.000771$ 0.000771

$ 0.000923
$ 0.000923$ 0.000923

--
----

--
----

-0.22%

+3.36%

-27.58%

-27.58%

Istoric de preț pentru ITALIANROT (ITALIANROT) USD

Urmărește modificările de preț pentru ITALIANROT pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000027661+3.36%
30 de zile$ -0.0007571-47.09%
60 de zile$ -0.0006491-43.28%
90 de zile$ -0.0006491-43.28%
Modificare de preț astăzi pentru ITALIANROT

Astăzi, ITALIANROT a înregistrat o modificare de $ +0.000027661 (+3.36%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru ITALIANROT

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0007571 (-47.09%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru ITALIANROT

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ITALIANROT a văzut o modificare de $ -0.0006491 (-43.28%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru ITALIANROT

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0006491 (-43.28%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru ITALIANROT (ITALIANROT)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru ITALIANROT.

Analiză IA pentru ITALIANROT

Perspective bazate pe inteligență artificială care analizează cele mai recente mișcări ale prețurilor pentru ITALIANROT, tendințele volumelor de tranzacționare și indicatorii sentimentului pieței, oferind actualizări în timp real pentru a identifica oportunități de tranzacționare și pentru a sprijini luarea deciziilor în cunoștință de cauză.

Ce factori influențează prețurile pentru ITALIANROT?

Factorii de preț ai ITALIANROT includ: dinamica ofertei/demandei, sentimentul pieței, volumul tranzacțiilor, mișcările whale-urilor, buzz-ul pe rețelele sociale, listările la bursă, știrile privind reglementările, corelația cu Bitcoin, dezvoltările proiectului, parteneriatele, creșterea comunității, schimbările în tokenomie și tendințele generale ale pieței cripto.

De ce vor oamenii să afle care este prețul pentru ITALIANROT?

Oamenii vor să cunoască prețul ITALIANROT astăzi din mai multe motive: decizii de tranzacționare, urmărire a portofoliului, sincronizarea investițiilor, calcularea profiturilor/pierderilor, analiza sentimentului pieței și oportunități de speculație. Prețurile în timp real îi ajută pe traderi să execute eficient comenzile de cumpărare/vânzare și să gestioneze riscurile în piețele cripto volatil.

Predicție de preț pentru ITALIANROT

Predicție de preț pentru ITALIANROT (ITALIANROT) pentru 2030 (în 5 ani)
Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ITALIANROT în 2030 este $ -- împreună cu o rată de creștere de 0.00%.
Predicție de preț pentru ITALIANROT (ITALIANROT) pentru 2040 (în 15 ani)

În 2040, prețul pentru ITALIANROT ar putea înregistra o creștere de 0.00%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ --.

Instrumente MEXC
Pentru proiecții de scenarii în timp real și o analiză mai personalizată, utilizatorii pot utiliza instrumentul MEXC de predicție a prețurilor și Analize de piață IA.
Declinarea responsabilității: Aceste scenarii sunt ilustrative și educative; criptomonedele sunt volatile. Efectuează propriile cercetări (DYOR) înainte de a lua decizii.
Vrei să știi la ce preț va ajunge ITALIANROT în 2025-2026? Vizitează pagina Predicție de preț pentru predicțiile de prețuri pentru ITALIANROT pentru 2025-2026 dând clic pe ITALIANROT Predicție de preț.

Cum să se cumpără și se investește în ITALIANROT

Ești gata să începi cu ITALIANROT? Pe MEXC, cumpărarea de ITALIANROT este rapidă și ușoară pentru începători. Poți începe să tranzacționezi instantaneu după ce ai realizat prima achiziție. Pentru a afla mai multe, consultă ghidul nostru complet despre cum să cumperi ITALIANROT. Mai jos este o prezentare generală rapidă în 5 pași pentru a te ajuta să îți începi Călătoria de cumpărare de ITALIANROT (ITALIANROT) .

Pasul 1

Creează-ți un cont și completează KYC

În primul rând, înscrie-te pentru un cont și completează KYC pe MEXC. Poți face acest lucru pe pagina web oficială MEXC sau pe aplicația MEXC, utilizând numărul de telefon sau adresa de e-mail.
Pasul 2

Adaugă USDT, USDC sau USDE la portofel.

USDT, USDC și USDE facilitează tranzacționarea pe MEXC. Poți cumpăra USDT, USDC și USDE prin transfer bancar, OTC sau tranzacționare P2P.
Pasul 3

Spre pagina de tranzacționare Spot

Pe site-ul MEXC, dă clic pe Spot în bara de sus și caută tokenurile preferate.
Pasul 4

Alege-ți tokenurile

Cu peste -- tokenuri disponibile, poți cumpăra cu ușurință Bitcoin, Ethereum și tokenuri în tendințe.
Pasul 5

Finalizează achiziția

Introdu suma de tokenuri sau echivalentul în moneda locală. Dă clic pe Cumpără și ITALIANROT va fi virat instantaneu în portofelul tău.
Ghid de cumpărare pentru ITALIANROT (ITALIANROT)

Ce poți face cu ITALIANROT

Ce poți face cu ITALIANROT

Deținerea de ITALIANROT îți permite să deschizi mai multe uși în ceea ce privește doar cumpărarea și deținerea.

  • Explorează piața Spot MEXC

    Explorează piața Spot MEXC

    Tranzacționează peste 2,800 de tokenuri cu comisioane foarte mici.

    Tranzacționare de contracte la termen

    Tranzacționare de contracte la termen

    Tranzacționează cu un levier de până la 500x și lichiditate mare.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Mizează tokenuri și obține distribuiri Airdrop uimitoare.

    Pre-piața MEXC

    Pre-piața MEXC

    Cumpără și vinde tokenuri noi înainte ca acestea să fie listate oficial.

Tranzacționare cu comisioane extrem de mici pe MEXC

Cumpărarea de ITALIANROT (ITALIANROT) pe MEXC înseamnă mai multă valoare pentru bani. Fiind una dintre platformele cripto cu cele mai mici comisioane de pe piață, MEXC ajută la reducerea costurilor încă de la prima tranzacție.

Comisioane de tranzacționare Spot:
--
Maker
--
Taker
Comisioane de tranzacționare a contractelor la termen:
--
Maker
--
Taker

Consultă comisioanele de tranzacționare competitive ale MEXC

În plus, poți tranzacționa tokenuri Spot selectate fără niciun comision prin intermediul Festivalului cu zero comisioane MEXC.

Ce este ITALIANROT (ITALIANROT)

AI-generated abstract animal characters

Resursă ITALIANROT

Pentru o înțelegere mai aprofundată a ITALIANROT, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Explorator de blocuri

Cât va valora 1 ITALIANROT în 2030?
Dacă ITALIANROT ar crește la o rată anuală de 5%, valoarea sa estimată ar putea ajunge la aproximativ -- până în 2026, -- până în 2030, -- până în 2035 și -- până în 2040. Aceste cifre ilustrează un scenariu de creștere compusă constantă, deși prețul real viitor va depinde de adoptarea pe piață, de evoluțiile de reglementare și de condițiile macroeconomice. Poți vedea tabelul de proiecție complet de mai jos pentru o defalcare detaliată, an de an, a prețurilor potențiale pentru ITALIANROT și a randamentului așteptat al investiției.
Ultima actualizare a paginii: 2025-12-29 18:47:59 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru ITALIANROT (ITALIANROT)

Timp (UTC+8)TipInformații
12-27 23:37:37Actualizări din industrie
U.S. spot Bitcoin ETFs saw net outflows of $589.4 million this week
12-27 06:05:00Actualizări din industrie
$258 million liquidated across the network in the past 24 hours, mainly long positions
12-27 04:43:49Actualizări din industrie
Hyperliquid 2025 Full Year Net Inflow of $3.87 Billion, Trading Volume Nearly $3 Trillion
12-26 19:49:23Actualizări din industrie
Stablecoin Total Market Cap Grows 70% This Year, Driven Primarily by Global Payment Applications and Institutional Demand
12-26 12:18:00Actualizări din industrie
Crypto Market Dips Slightly, BTC Holds at $87K, Largest Options Expiry in History May Break the Calm
12-26 10:11:00Metale prețioase
Spot gold and silver maintain upward momentum, gold breaks through $4,500/oz, gold-silver ratio hits new low since February 2014

Descoperă mai multe despre ITALIANROT

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

