Prețul de astăzi pentru ITALIANROT

Prețul în timp real pentru ITALIANROT (ITALIANROT) este astăzi $ 0.0008509, cu o modificare de 3.36% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru ITALIANROT în USD este $ 0.0008509 pe ITALIANROT.

ITALIANROT ocupă în prezent poziția #- în funcție de capitalizarea de piață --, cu o ofertă aflată în circulație de -- ITALIANROT. În ultimele 24 de ore, ITALIANROT s-a tranzacționat între $ 0.000771 (minim) și $ 0.000923 (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la --, în timp ce minimul istoric a fost --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ITALIANROT a avut o modificare de -0.22% în ultima oră și de -27.58% în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins $ 50.49K.

Informații privind piața ITALIANROT (ITALIANROT)

Capitalizare de piață ---- -- Volum (24 ore) $ 50.49K$ 50.49K $ 50.49K Capitalizare de piață complet diluată $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Ofertă află în circulație ---- -- Ofertă totală ---- -- Lanț de blocuri public SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru ITALIANROT este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 50.49K. Oferta aflată în circulație pentru ITALIANROT este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.