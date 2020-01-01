Tokenomie pentru ISKRA Token (ISK) Descoperă informații cheie despre ISKRA Token (ISK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ISKRA Token (ISK) Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Pagină de internet oficială: https://iskra.world/ Carte albă: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C Cumpără ISK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ISKRA Token (ISK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ISKRA Token (ISK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Ofertă totală: $ 996.85M $ 996.85M $ 996.85M Ofertă aflată în circulație: $ 535.14M $ 535.14M $ 535.14M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Maxim dintotdeauna: $ 0.3015 $ 0.3015 $ 0.3015 Minim dintotdeauna: $ 0.002893097989614719 $ 0.002893097989614719 $ 0.002893097989614719 Preț curent: $ 0.00338 $ 0.00338 $ 0.00338 Află mai mult despre prețul tokenului ISKRA Token (ISK)

Tokenomie pentru ISKRA Token (ISK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ISKRA Token (ISK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ISK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ISK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ISK, explorează prețul în direct al tokenului ISK!

Cum se cumpără ISK Te interesează să adaugi ISKRA Token (ISK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ISK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ISK pe MEXC!

Istoric de preț pentru ISKRA Token (ISK) Analiza istoricului de preț pentru ISK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ISK!

Predicție de preț pentru ISK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ISK? Pagina noastră de predicție de preț pentru ISK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ISK!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!