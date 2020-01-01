Tokenomie pentru Icrypex Token (ICPX) Descoperă informații cheie despre Icrypex Token (ICPX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Icrypex Token (ICPX) Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange. Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange. Pagină de internet oficială: https://www.icrypex.com/en Carte albă: https://cdn.icrypex.com/docs/ICPX-Whitepaper-en.pdf Explorator de blocuri: https://snowtrace.io/token/0xd78d3D08053130A3b4466e15D8fc2a61a3DeE47d Cumpără ICPX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Icrypex Token (ICPX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Icrypex Token (ICPX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 261.02M $ 261.02M $ 261.02M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 477.50M $ 477.50M $ 477.50M Maxim dintotdeauna: $ 4.495 $ 4.495 $ 4.495 Minim dintotdeauna: $ 0.735025783419278 $ 0.735025783419278 $ 0.735025783419278 Preț curent: $ 0.955 $ 0.955 $ 0.955 Află mai mult despre prețul tokenului Icrypex Token (ICPX)

Tokenomie pentru Icrypex Token (ICPX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Icrypex Token (ICPX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ICPX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ICPX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ICPX, explorează prețul în direct al tokenului ICPX!

Istoric de preț pentru Icrypex Token (ICPX) Analiza istoricului de preț pentru ICPX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ICPX!

Predicție de preț pentru ICPX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ICPX? Pagina noastră de predicție de preț pentru ICPX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ICPX!

