Tokenomie pentru Ice Open Network (ICENETWORK) Descoperă informații cheie despre Ice Open Network (ICENETWORK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ice Open Network (ICENETWORK) Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem. Pagină de internet oficială: https://ice.io Carte albă: https://ice.io/whitepaper Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND Cumpără ICENETWORK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ice Open Network (ICENETWORK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ice Open Network (ICENETWORK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.81M $ 33.81M $ 33.81M Ofertă totală: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B Ofertă aflată în circulație: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 108.10M $ 108.10M $ 108.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.013243 $ 0.013243 $ 0.013243 Minim dintotdeauna: $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 Preț curent: $ 0.005111 $ 0.005111 $ 0.005111 Află mai mult despre prețul tokenului Ice Open Network (ICENETWORK)

Tokenomie pentru Ice Open Network (ICENETWORK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ice Open Network (ICENETWORK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ICENETWORK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ICENETWORK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ICENETWORK, explorează prețul în direct al tokenului ICENETWORK!

Cum se cumpără ICENETWORK Te interesează să adaugi Ice Open Network (ICENETWORK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ICENETWORK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ICENETWORK pe MEXC!

Istoric de preț pentru Ice Open Network (ICENETWORK) Analiza istoricului de preț pentru ICENETWORK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ICENETWORK!

Predicție de preț pentru ICENETWORK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ICENETWORK? Pagina noastră de predicție de preț pentru ICENETWORK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ICENETWORK!

