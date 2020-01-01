Tokenomie pentru iAI Center (IAI) Descoperă informații cheie despre iAI Center (IAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre iAI Center (IAI) iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability. Pagină de internet oficială: https://www.iai.center/ Carte albă: https://www.iai.center/pdf/iAI-Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x418a89b177b41e24fa50712a1822f6e6e8c629a1

Tokenomie și analiză de preț pentru iAI Center (IAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru iAI Center (IAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Maxim dintotdeauna: $ 0.03549 $ 0.03549 $ 0.03549 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.003022 $ 0.003022 $ 0.003022 Află mai mult despre prețul tokenului iAI Center (IAI)

Tokenomie pentru iAI Center (IAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru iAI Center (IAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IAI, explorează prețul în direct al tokenului IAI!

