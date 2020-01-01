Tokenomie pentru HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Descoperă informații cheie despre HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology. Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives. Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology. Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives. Pagină de internet oficială: https://www.hyperskidstoken.com/ Carte albă: https://www.hyperskidstoken.com/whitepaper Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/GwkEDwePTa6aFosh9xzAniGK1zvLrQ5yPJfLnqwmuyhG Cumpără HYPERSKIDS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 46.80K $ 46.80K $ 46.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Minim dintotdeauna: $ 0.000005915438903127 $ 0.000005915438903127 $ 0.000005915438903127 Preț curent: $ 0.0000468 $ 0.0000468 $ 0.0000468 Află mai mult despre prețul tokenului HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Tokenomie pentru HYPERSKIDS (HYPERSKIDS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HYPERSKIDS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HYPERSKIDS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HYPERSKIDS, explorează prețul în direct al tokenului HYPERSKIDS!

Cum se cumpără HYPERSKIDS Te interesează să adaugi HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HYPERSKIDS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HYPERSKIDS pe MEXC!

Istoric de preț pentru HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Analiza istoricului de preț pentru HYPERSKIDS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HYPERSKIDS!

Predicție de preț pentru HYPERSKIDS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HYPERSKIDS? Pagina noastră de predicție de preț pentru HYPERSKIDS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HYPERSKIDS!

