Tokenomie pentru HI (HI) Descoperă informații cheie despre HI (HI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HI (HI) HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers. HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers. Pagină de internet oficială: https://www.hi.com/ Carte albă: https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 Cumpără HI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru HI (HI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HI (HI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 62.07B $ 62.07B $ 62.07B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.95M $ 6.95M $ 6.95M Maxim dintotdeauna: $ 0.0615 $ 0.0615 $ 0.0615 Minim dintotdeauna: $ 0.000071678522405163 $ 0.000071678522405163 $ 0.000071678522405163 Preț curent: $ 0.0000695 $ 0.0000695 $ 0.0000695 Află mai mult despre prețul tokenului HI (HI)

Tokenomie pentru HI (HI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HI (HI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HI, explorează prețul în direct al tokenului HI!

Cum se cumpără HI Te interesează să adaugi HI (HI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HI pe MEXC!

Istoric de preț pentru HI (HI) Analiza istoricului de preț pentru HI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HI!

Predicție de preț pentru HI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HI? Pagina noastră de predicție de preț pentru HI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!