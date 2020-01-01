Tokenomie pentru Haven1 (H1) Descoperă informații cheie despre Haven1 (H1), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Haven1 (H1) Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience. Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience. Pagină de internet oficială: https://haven1.org Carte albă: https://docs.haven1.org/get-started/litepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9e3B5582b22E3835896368017bAfF6D942A41cd9 Cumpără H1 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Haven1 (H1) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Haven1 (H1), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 840.21K $ 840.21K $ 840.21K Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 196.82M $ 196.82M $ 196.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.54M $ 8.54M $ 8.54M Maxim dintotdeauna: $ 0.02989 $ 0.02989 $ 0.02989 Minim dintotdeauna: $ 0.00404619099941967 $ 0.00404619099941967 $ 0.00404619099941967 Preț curent: $ 0.004269 $ 0.004269 $ 0.004269 Află mai mult despre prețul tokenului Haven1 (H1)

Tokenomie pentru Haven1 (H1): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Haven1 (H1) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri H1 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri H1 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru H1, explorează prețul în direct al tokenului H1!

Cum se cumpără H1 Te interesează să adaugi Haven1 (H1) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru H1, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra H1 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Haven1 (H1) Analiza istoricului de preț pentru H1 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru H1!

Predicție de preț pentru H1 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta H1? Pagina noastră de predicție de preț pentru H1 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul H1!

