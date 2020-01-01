Tokenomie pentru Outer Ring MMO (GQ) Descoperă informații cheie despre Outer Ring MMO (GQ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Outer Ring MMO (GQ) Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project. Pagină de internet oficială: https://blinkgalaxy.com Carte albă: https://docs.blinkgalaxy.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808

Tokenomie și analiză de preț pentru Outer Ring MMO (GQ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Outer Ring MMO (GQ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 337.02K Ofertă totală: $ 6.01B Ofertă aflată în circulație: $ 5.93B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 568.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.0096 Minim dintotdeauna: $ 0.000042983445306248 Preț curent: $ 0.0000568

Tokenomie pentru Outer Ring MMO (GQ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Outer Ring MMO (GQ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GQ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GQ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GQ, explorează prețul în direct al tokenului GQ!

Cum se cumpără GQ Te interesează să adaugi Outer Ring MMO (GQ) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GQ, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GQ pe MEXC!

Istoric de preț pentru Outer Ring MMO (GQ) Analiza istoricului de preț pentru GQ ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GQ!

Predicție de preț pentru GQ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GQ? Pagina noastră de predicție de preț pentru GQ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GQ!

