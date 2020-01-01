Tokenomie pentru gorilla (GORILLABSC) Descoperă informații cheie despre gorilla (GORILLABSC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre gorilla (GORILLABSC) $GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales. $GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales. Pagină de internet oficială: https://gorillabsc.vip Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xcf640fdf9b3d9e45cbd69fda91d7e22579c14444 Cumpără GORILLABSC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru gorilla (GORILLABSC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru gorilla (GORILLABSC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Maxim dintotdeauna: $ 0.011685 $ 0.011685 $ 0.011685 Minim dintotdeauna: $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 Preț curent: $ 0.003323 $ 0.003323 $ 0.003323 Află mai mult despre prețul tokenului gorilla (GORILLABSC)

Tokenomie pentru gorilla (GORILLABSC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru gorilla (GORILLABSC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GORILLABSC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GORILLABSC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GORILLABSC, explorează prețul în direct al tokenului GORILLABSC!

Cum se cumpără GORILLABSC Te interesează să adaugi gorilla (GORILLABSC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GORILLABSC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GORILLABSC pe MEXC!

Istoric de preț pentru gorilla (GORILLABSC) Analiza istoricului de preț pentru GORILLABSC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GORILLABSC!

Predicție de preț pentru GORILLABSC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GORILLABSC? Pagina noastră de predicție de preț pentru GORILLABSC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GORILLABSC!

