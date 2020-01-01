Tokenomie pentru THE GAME COMPANY (GMRT) Descoperă informații cheie despre THE GAME COMPANY (GMRT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre THE GAME COMPANY (GMRT) The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device. Pagină de internet oficială: https://thegamecompany.ai/ Carte albă: https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e

Tokenomie și analiză de preț pentru THE GAME COMPANY (GMRT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru THE GAME COMPANY (GMRT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 613.18K $ 613.18K $ 613.18K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 276.83M $ 276.83M $ 276.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Maxim dintotdeauna: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Minim dintotdeauna: $ 0.002046112204732325 $ 0.002046112204732325 $ 0.002046112204732325 Preț curent: $ 0.002215 $ 0.002215 $ 0.002215 Află mai mult despre prețul tokenului THE GAME COMPANY (GMRT)

Tokenomie pentru THE GAME COMPANY (GMRT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru THE GAME COMPANY (GMRT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GMRT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GMRT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GMRT, explorează prețul în direct al tokenului GMRT!

