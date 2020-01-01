Tokenomie pentru Green Grey MetaGame (GGMT) Descoperă informații cheie despre Green Grey MetaGame (GGMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Green Grey MetaGame (GGMT) GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem. GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://ggmt.io Carte albă: https://docs.ggmt.io Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec Cumpără GGMT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Green Grey MetaGame (GGMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Green Grey MetaGame (GGMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Maxim dintotdeauna: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Minim dintotdeauna: $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 Preț curent: $ 0.000666 $ 0.000666 $ 0.000666 Află mai mult despre prețul tokenului Green Grey MetaGame (GGMT)

Tokenomie pentru Green Grey MetaGame (GGMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Green Grey MetaGame (GGMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GGMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GGMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GGMT, explorează prețul în direct al tokenului GGMT!

Cum se cumpără GGMT Te interesează să adaugi Green Grey MetaGame (GGMT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GGMT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GGMT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Green Grey MetaGame (GGMT) Analiza istoricului de preț pentru GGMT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GGMT!

Predicție de preț pentru GGMT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GGMT? Pagina noastră de predicție de preț pentru GGMT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GGMT!

