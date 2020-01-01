Tokenomie pentru GCOTI (GCOTI) Descoperă informații cheie despre GCOTI (GCOTI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GCOTI (GCOTI) COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more. Pagină de internet oficială: https://coti.io/ Carte albă: https://coti.io/files/treasury2.0_lp.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.coti.io/ Cumpără GCOTI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GCOTI (GCOTI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GCOTI (GCOTI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.23M $ 8.23M $ 8.23M Maxim dintotdeauna: $ 0.16251 $ 0.16251 $ 0.16251 Minim dintotdeauna: $ 0.005601592708485165 $ 0.005601592708485165 $ 0.005601592708485165 Preț curent: $ 0.00823 $ 0.00823 $ 0.00823 Află mai mult despre prețul tokenului GCOTI (GCOTI)

Tokenomie pentru GCOTI (GCOTI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GCOTI (GCOTI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GCOTI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GCOTI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GCOTI, explorează prețul în direct al tokenului GCOTI!

Cum se cumpără GCOTI Te interesează să adaugi GCOTI (GCOTI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GCOTI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GCOTI pe MEXC!

Istoric de preț pentru GCOTI (GCOTI) Analiza istoricului de preț pentru GCOTI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GCOTI!

Predicție de preț pentru GCOTI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GCOTI? Pagina noastră de predicție de preț pentru GCOTI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GCOTI!

