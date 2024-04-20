Tokenomie pentru Gather (GAT) Descoperă informații cheie despre Gather (GAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gather (GAT) Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards. Pagină de internet oficială: https://www.gather.top Carte albă: https://docsend.com/v/59wck/gather_whitepaper Explorator de blocuri: https://scan.nachain.org/token/detail?id=16

Tokenomie și analiză de preț pentru Gather (GAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gather (GAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 57.90M $ 57.90M $ 57.90M Maxim dintotdeauna: $ 99 $ 99 $ 99 Minim dintotdeauna: $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 Preț curent: $ 0.579 $ 0.579 $ 0.579 Află mai mult despre prețul tokenului Gather (GAT)

Tokenomie pentru Gather (GAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gather (GAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GAT, explorează prețul în direct al tokenului GAT!

Cum se cumpără GAT Te interesează să adaugi Gather (GAT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GAT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GAT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Gather (GAT) Analiza istoricului de preț pentru GAT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GAT!

Predicție de preț pentru GAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru GAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GAT!

