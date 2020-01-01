Tokenomie pentru Engines of Fury (FURY) Descoperă informații cheie despre Engines of Fury (FURY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Engines of Fury (FURY) Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience. Pagină de internet oficială: https://www.eof.gg Carte albă: https://eof.gg/whitepaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x0203D275D2A65030889aF45ed91D472be3948B92 Cumpără FURY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Engines of Fury (FURY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Engines of Fury (FURY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Ofertă totală: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ofertă aflată în circulație: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Maxim dintotdeauna: $ 1 $ 1 $ 1 Minim dintotdeauna: $ 0.018124355853822608 $ 0.018124355853822608 $ 0.018124355853822608 Preț curent: $ 0.02551 $ 0.02551 $ 0.02551 Află mai mult despre prețul tokenului Engines of Fury (FURY)

Tokenomie pentru Engines of Fury (FURY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Engines of Fury (FURY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FURY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FURY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FURY, explorează prețul în direct al tokenului FURY!

Cum se cumpără FURY Te interesează să adaugi Engines of Fury (FURY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FURY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FURY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Engines of Fury (FURY) Analiza istoricului de preț pentru FURY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FURY!

Predicție de preț pentru FURY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FURY? Pagina noastră de predicție de preț pentru FURY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FURY!

