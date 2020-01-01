Tokenomie pentru FU Coin (FUCOIN) Descoperă informații cheie despre FU Coin (FUCOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FU Coin (FUCOIN) WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align. WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align. Pagină de internet oficială: https://www.fucoin.io Carte albă: https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586 Cumpără FUCOIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FU Coin (FUCOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FU Coin (FUCOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 634.75K $ 634.75K $ 634.75K Ofertă totală: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Ofertă aflată în circulație: $ 194.53B $ 194.53B $ 194.53B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 32.63M $ 32.63M $ 32.63M Maxim dintotdeauna: $ 0.000255 $ 0.000255 $ 0.000255 Minim dintotdeauna: $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 Preț curent: $ 0.000003263 $ 0.000003263 $ 0.000003263 Află mai mult despre prețul tokenului FU Coin (FUCOIN)

Tokenomie pentru FU Coin (FUCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FU Coin (FUCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FUCOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FUCOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FUCOIN, explorează prețul în direct al tokenului FUCOIN!

Cum se cumpără FUCOIN Te interesează să adaugi FU Coin (FUCOIN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FUCOIN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FUCOIN pe MEXC!

Istoric de preț pentru FU Coin (FUCOIN) Analiza istoricului de preț pentru FUCOIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FUCOIN!

Predicție de preț pentru FUCOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FUCOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru FUCOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FUCOIN!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!