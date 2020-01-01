Tokenomie pentru Fautor (FTR) Descoperă informații cheie despre Fautor (FTR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fautor (FTR) Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom. Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom. Pagină de internet oficială: https://fautor.foundation Carte albă: https://docs.fautor.foundation/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454 Cumpără FTR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fautor (FTR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fautor (FTR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Ofertă totală: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Ofertă aflată în circulație: $ 911.18M $ 911.18M $ 911.18M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.05M $ 9.05M $ 9.05M Maxim dintotdeauna: $ 1.6942 $ 1.6942 $ 1.6942 Minim dintotdeauna: $ 0.003426894216363931 $ 0.003426894216363931 $ 0.003426894216363931 Preț curent: $ 0.00362 $ 0.00362 $ 0.00362 Află mai mult despre prețul tokenului Fautor (FTR)

Tokenomie pentru Fautor (FTR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fautor (FTR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FTR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FTR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FTR, explorează prețul în direct al tokenului FTR!

Cum se cumpără FTR Te interesează să adaugi Fautor (FTR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FTR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FTR pe MEXC!

Istoric de preț pentru Fautor (FTR) Analiza istoricului de preț pentru FTR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FTR!

Predicție de preț pentru FTR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FTR? Pagina noastră de predicție de preț pentru FTR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FTR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!