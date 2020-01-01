Tokenomie pentru Fasttoken (FTN) Descoperă informații cheie despre Fasttoken (FTN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fasttoken (FTN) FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth. Pagină de internet oficială: https://www.fasttoken.com Carte albă: https://docs.fasttoken.com/fasttoken-official-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://ftnscan.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Fasttoken (FTN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fasttoken (FTN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.93B $ 1.93B $ 1.93B Ofertă totală: $ 880.00M $ 880.00M $ 880.00M Ofertă aflată în circulație: $ 436.26M $ 436.26M $ 436.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.42B $ 4.42B $ 4.42B Maxim dintotdeauna: $ 10 $ 10 $ 10 Minim dintotdeauna: $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 Preț curent: $ 4.41636 $ 4.41636 $ 4.41636 Află mai mult despre prețul tokenului Fasttoken (FTN)

Tokenomie pentru Fasttoken (FTN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fasttoken (FTN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FTN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FTN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FTN, explorează prețul în direct al tokenului FTN!

Cum se cumpără FTN Te interesează să adaugi Fasttoken (FTN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FTN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FTN pe MEXC!

Istoric de preț pentru Fasttoken (FTN) Analiza istoricului de preț pentru FTN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FTN!

Predicție de preț pentru FTN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FTN? Pagina noastră de predicție de preț pentru FTN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FTN!

