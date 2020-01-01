Tokenomie pentru Forward (FORWARD) Descoperă informații cheie despre Forward (FORWARD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Forward (FORWARD) Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory. Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory. Pagină de internet oficială: https://www.forwardprotocol.io Carte albă: https://whitepaper.forwardprotocol.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/address/0x886640149e31e1430fa74cc39725431eb82ddfb2 Cumpără FORWARD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Forward (FORWARD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Forward (FORWARD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.01835 $ 0.01835 $ 0.01835 Minim dintotdeauna: $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 Preț curent: $ 0.0002203 $ 0.0002203 $ 0.0002203 Află mai mult despre prețul tokenului Forward (FORWARD)

Tokenomie pentru Forward (FORWARD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Forward (FORWARD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FORWARD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FORWARD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FORWARD, explorează prețul în direct al tokenului FORWARD!

Cum se cumpără FORWARD Te interesează să adaugi Forward (FORWARD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FORWARD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FORWARD pe MEXC!

Istoric de preț pentru Forward (FORWARD) Analiza istoricului de preț pentru FORWARD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FORWARD!

Predicție de preț pentru FORWARD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FORWARD? Pagina noastră de predicție de preț pentru FORWARD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FORWARD!

