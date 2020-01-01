Tokenomie pentru FNCY (FNCY) Descoperă informații cheie despre FNCY (FNCY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FNCY (FNCY) FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of. Pagină de internet oficială: https://fncy.world Explorator de blocuri: https://fncyscan.fncy.world Cumpără FNCY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FNCY (FNCY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FNCY (FNCY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Ofertă totală: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Ofertă aflată în circulație: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M Maxim dintotdeauna: $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251 Minim dintotdeauna: $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 Preț curent: $ 0.003369 $ 0.003369 $ 0.003369 Află mai mult despre prețul tokenului FNCY (FNCY)

Tokenomie pentru FNCY (FNCY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FNCY (FNCY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FNCY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FNCY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FNCY, explorează prețul în direct al tokenului FNCY!

Cum se cumpără FNCY Te interesează să adaugi FNCY (FNCY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FNCY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FNCY pe MEXC!

Istoric de preț pentru FNCY (FNCY) Analiza istoricului de preț pentru FNCY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FNCY!

Predicție de preț pentru FNCY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FNCY? Pagina noastră de predicție de preț pentru FNCY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FNCY!

