Informații despre OmniFlix Network (FLIX) OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018. Pagină de internet oficială: https://omniflix.network/ Explorator de blocuri: https://mintscan.io/omniflix

Tokenomie și analiză de preț pentru OmniFlix Network (FLIX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OmniFlix Network (FLIX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Ofertă totală: $ 357.24M $ 357.24M $ 357.24M Ofertă aflată în circulație: $ 250.76M $ 250.76M $ 250.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.93M $ 6.93M $ 6.93M Maxim dintotdeauna: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Minim dintotdeauna: $ 0.006470593273557828 $ 0.006470593273557828 $ 0.006470593273557828 Preț curent: $ 0.00693 $ 0.00693 $ 0.00693 Află mai mult despre prețul tokenului OmniFlix Network (FLIX)

Tokenomie pentru OmniFlix Network (FLIX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OmniFlix Network (FLIX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FLIX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FLIX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FLIX, explorează prețul în direct al tokenului FLIX!

Cum se cumpără FLIX Te interesează să adaugi OmniFlix Network (FLIX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FLIX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FLIX pe MEXC!

Istoric de preț pentru OmniFlix Network (FLIX) Analiza istoricului de preț pentru FLIX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FLIX!

Predicție de preț pentru FLIX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FLIX? Pagina noastră de predicție de preț pentru FLIX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FLIX!

