Informații despre Fair and Free (FAIR3) The AI coin advocating for on-chain fairness, led by Wang Xing, has migrated from the SOL chain to the BSC chain. The AI coin advocating for on-chain fairness, led by Wang Xing, has migrated from the SOL chain to the BSC chain. Pagină de internet oficială: https://linktr.ee/fair3community Carte albă: https://fair3.gitbook.io/fair3 Explorator de blocuri: https://bscscan.com/address/0x6952c5408b9822295ba4a7e694d0c5ffdb8fe320 Cumpără FAIR3 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fair and Free (FAIR3) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fair and Free (FAIR3), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.71M $ 20.71M $ 20.71M Ofertă totală: $ 935.81M $ 935.81M $ 935.81M Ofertă aflată în circulație: $ 935.81M $ 935.81M $ 935.81M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.71M $ 20.71M $ 20.71M Maxim dintotdeauna: $ 0.02541 $ 0.02541 $ 0.02541 Minim dintotdeauna: $ 0.010376833874808429 $ 0.010376833874808429 $ 0.010376833874808429 Preț curent: $ 0.02213 $ 0.02213 $ 0.02213 Află mai mult despre prețul tokenului Fair and Free (FAIR3)

Tokenomie pentru Fair and Free (FAIR3): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fair and Free (FAIR3) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FAIR3 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FAIR3 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FAIR3, explorează prețul în direct al tokenului FAIR3!

Cum se cumpără FAIR3 Te interesează să adaugi Fair and Free (FAIR3) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FAIR3, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FAIR3 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Fair and Free (FAIR3) Analiza istoricului de preț pentru FAIR3 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FAIR3!

Predicție de preț pentru FAIR3 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FAIR3? Pagina noastră de predicție de preț pentru FAIR3 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FAIR3!

