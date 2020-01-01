Tokenomie pentru EtherMail (EMT) Descoperă informații cheie despre EtherMail (EMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EtherMail (EMT) EtherMail is the leading Web3 email platform bridging the gap between Web2 and Web3. For businesses and brands, EtherMail increases reach and engagement and helps to build lasting relationships by sharing relevant content with NFT and Token holders. EtherMail is the leading Web3 email platform bridging the gap between Web2 and Web3. For businesses and brands, EtherMail increases reach and engagement and helps to build lasting relationships by sharing relevant content with NFT and Token holders. Pagină de internet oficială: https://ethermail.io Carte albă: https://ethermail.io/emt/whitepaper Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xe2c86869216ac578bd62a4b8313770d9ee359a05 Cumpără EMT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru EtherMail (EMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EtherMail (EMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Maxim dintotdeauna: $ 0.4355 $ 0.4355 $ 0.4355 Minim dintotdeauna: $ 0.00273803219213277 $ 0.00273803219213277 $ 0.00273803219213277 Preț curent: $ 0.002686 $ 0.002686 $ 0.002686 Află mai mult despre prețul tokenului EtherMail (EMT)

Tokenomie pentru EtherMail (EMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EtherMail (EMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EMT, explorează prețul în direct al tokenului EMT!

Cum se cumpără EMT Te interesează să adaugi EtherMail (EMT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EMT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EMT pe MEXC!

Istoric de preț pentru EtherMail (EMT) Analiza istoricului de preț pentru EMT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EMT!

Predicție de preț pentru EMT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EMT? Pagina noastră de predicție de preț pentru EMT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EMT!

