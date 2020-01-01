Tokenomie pentru Emerald (EMRLD) Descoperă informații cheie despre Emerald (EMRLD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Emerald (EMRLD) The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire. The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire. Pagină de internet oficială: https://emeraldco.io Carte albă: https://docsend.com/view/gi3fgye83v68g4e2 Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xebb1afb0a4ddc9b1f84d9aa72ff956cd1c1eb4be Cumpără EMRLD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Emerald (EMRLD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Emerald (EMRLD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 589.00K $ 589.00K $ 589.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.049 $ 0.049 $ 0.049 Minim dintotdeauna: $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 Preț curent: $ 0.000589 $ 0.000589 $ 0.000589 Află mai mult despre prețul tokenului Emerald (EMRLD)

Tokenomie pentru Emerald (EMRLD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Emerald (EMRLD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EMRLD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EMRLD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EMRLD, explorează prețul în direct al tokenului EMRLD!

Istoric de preț pentru Emerald (EMRLD) Analiza istoricului de preț pentru EMRLD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EMRLD!

Predicție de preț pentru EMRLD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EMRLD? Pagina noastră de predicție de preț pentru EMRLD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EMRLD!

