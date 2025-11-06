BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Egg Smash astăzi este 0.00000104 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru EGSM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru EGSM pe MEXC acum.

Pret Egg Smash (EGSM)

Preț în timp real pentru 1 EGSM în USD:

$0.00000104
$0.00000104
+1.96%1D
USD
Egg Smash (EGSM) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:46:38 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Egg Smash (EGSM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00000089
$ 0.00000089
Minim 24 h
$ 0.0000012
$ 0.0000012
Maxim 24 h

$ 0.00000089
$ 0.00000089

$ 0.0000012
$ 0.0000012

--
----

--
----

+15.55%

+1.96%

-4.59%

-4.59%

Prețul în timp real pentru Egg Smash (EGSM) este $ 0.00000104. În ultimele 24 de ore, tokenul EGSM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000089 și un maxim de $ 0.0000012, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EGSM este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EGSM s-a modificat cu +15.55% în decursul ultimei ore, cu +1.96% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Egg Smash (EGSM)

--
----

$ 788.41
$ 788.41

$ 10.40K
$ 10.40K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Egg Smash este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 788.41. Oferta aflată în circulație pentru EGSM este --, cu o ofertă totală de 10000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.40K.

Istoric de preț pentru Egg Smash (EGSM) USD

Urmărește modificările de preț pentru Egg Smash pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00000002+1.96%
30 de zile$ -0.00000077-42.55%
60 de zile$ -0.00000307-74.70%
90 de zile$ -0.00099896-99.90%
Modificare de preț astăzi pentru Egg Smash

Astăzi, EGSM a înregistrat o modificare de $ +0.00000002 (+1.96%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Egg Smash

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00000077 (-42.55%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Egg Smash

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, EGSM a văzut o modificare de $ -0.00000307 (-74.70%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Egg Smash

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00099896 (-99.90%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Egg Smash (EGSM)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Egg Smash.

Ce este Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Tokenul Egg Smash este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Egg Smash. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru EGSM pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Egg Smash pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Egg Smash fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Egg Smash (USD)

Ce valoare va avea Egg Smash (EGSM) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Egg Smash (EGSM) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Egg Smash.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Egg Smash!

Tokenomie pentru Egg Smash (EGSM)

Înțelegerea tokenomică a Egg Smash (EGSM) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru EGSM!

Cum se cumpără Egg Smash (EGSM)

Vrei să știi cum să cumperi Egg Smash? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Egg Smash cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

EGSM în monede locale

Resursă Egg Smash

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Egg Smash, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Egg Smash oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Egg Smash

Cât valorează Egg Smash (EGSM) astăzi?
Prețul pe viu pentru EGSM în USD este 0.00000104 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru EGSM în USD?
Prețul actual pentru EGSM la USD este $ 0.00000104. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Egg Smash?
Capitalizarea de piață pentru EGSM este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru EGSM?
Ofertă aflată în circulație pentru EGSM este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru EGSM?
EGSM a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru EGSM?
EGSM a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru EGSM?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru EGSM este $ 788.41 USD.
Va crește EGSM în acest an?
EGSM ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru EGSM pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:46:38 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

