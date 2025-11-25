Ce este EFLOKI

Informații de preț pentru EFLOKI

Tokenomie pentru EtherFloki (EFLOKI) Descoperă informații cheie despre EtherFloki (EFLOKI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru EtherFloki (EFLOKI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EtherFloki (EFLOKI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 268.90K $ 268.90K $ 268.90K Maxim dintotdeauna: $ 0.00001377 $ 0.00001377 $ 0.00001377 Minim dintotdeauna: $ 0.000000261837786637 $ 0.000000261837786637 $ 0.000000261837786637 Preț curent: $ 0.0000002689 $ 0.0000002689 $ 0.0000002689 Află mai mult despre prețul tokenului EtherFloki (EFLOKI) Cumpără EFLOKI acum!

Informații despre EtherFloki (EFLOKI) Join the Bored Dog Club’s epic raid! EFLOKI is the fiercest Floki memecoin, with 50% supply BURNED and a wild Viking community ready to conquer the crypto moon! HODL tight, meme hard, and let’s pillage the charts! Join the Bored Dog Club’s epic raid! EFLOKI is the fiercest Floki memecoin, with 50% supply BURNED and a wild Viking community ready to conquer the crypto moon! HODL tight, meme hard, and let’s pillage the charts! Pagină de internet oficială: https://www.etherfloki.io/ Carte albă: https://whitepaper.etherfloki.io/tokenomics Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xcf07d861eb77a0e4c0fd68d7d95ca929a4d56a2e

Tokenomie pentru EtherFloki (EFLOKI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EtherFloki (EFLOKI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EFLOKI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EFLOKI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EFLOKI, explorează prețul în direct al tokenului EFLOKI!

Cum se cumpără EFLOKI Te interesează să adaugi EtherFloki (EFLOKI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EFLOKI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EFLOKI pe MEXC! Istoric de preț pentru EtherFloki (EFLOKI) Analiza istoricului de preț pentru EFLOKI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EFLOKI! Predicție de preț pentru EFLOKI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EFLOKI? Pagina noastră de predicție de preț pentru EFLOKI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EFLOKI!

