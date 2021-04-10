Tokenomie pentru Deeper Network (DPR) Descoperă informații cheie despre Deeper Network (DPR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Deeper Network (DPR) Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Pagină de internet oficială: https://www.deeper.network Carte albă: https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 Cumpără DPR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Deeper Network (DPR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Deeper Network (DPR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 662.80K $ 662.80K $ 662.80K Ofertă totală: $ 9.97B $ 9.97B $ 9.97B Ofertă aflată în circulație: $ 3.20B $ 3.20B $ 3.20B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Maxim dintotdeauna: $ 0.35372 $ 0.35372 $ 0.35372 Minim dintotdeauna: $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 Preț curent: $ 0.0002074 $ 0.0002074 $ 0.0002074 Află mai mult despre prețul tokenului Deeper Network (DPR)

Tokenomie pentru Deeper Network (DPR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Deeper Network (DPR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DPR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DPR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DPR, explorează prețul în direct al tokenului DPR!

Cum se cumpără DPR Te interesează să adaugi Deeper Network (DPR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DPR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DPR pe MEXC!

Istoric de preț pentru Deeper Network (DPR) Analiza istoricului de preț pentru DPR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DPR!

Predicție de preț pentru DPR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DPR? Pagina noastră de predicție de preț pentru DPR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DPR!

