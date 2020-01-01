Tokenomie pentru Dolan Duck (DOLAN) Descoperă informații cheie despre Dolan Duck (DOLAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dolan Duck (DOLAN) Look at me, Dolan is the captain now. Look at me, Dolan is the captain now. Pagină de internet oficială: https://www.dolanduck.io/ Carte albă: https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56 Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z Cumpără DOLAN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dolan Duck (DOLAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dolan Duck (DOLAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M Ofertă totală: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M Ofertă aflată în circulație: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M Maxim dintotdeauna: $ 0.9107 $ 0.9107 $ 0.9107 Minim dintotdeauna: $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 Preț curent: $ 0.03802 $ 0.03802 $ 0.03802 Află mai mult despre prețul tokenului Dolan Duck (DOLAN)

Tokenomie pentru Dolan Duck (DOLAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dolan Duck (DOLAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOLAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOLAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOLAN, explorează prețul în direct al tokenului DOLAN!

Cum se cumpără DOLAN Te interesează să adaugi Dolan Duck (DOLAN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DOLAN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DOLAN pe MEXC!

Istoric de preț pentru Dolan Duck (DOLAN) Analiza istoricului de preț pentru DOLAN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DOLAN!

Predicție de preț pentru DOLAN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOLAN? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOLAN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DOLAN!

