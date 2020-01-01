Tokenomie pentru DogeVerse (DOGEVERSE) Descoperă informații cheie despre DogeVerse (DOGEVERSE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DogeVerse (DOGEVERSE) Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. Pagină de internet oficială: https://thedogeverse.com/en Carte albă: https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1 Cumpără DOGEVERSE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DogeVerse (DOGEVERSE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DogeVerse (DOGEVERSE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Minim dintotdeauna: $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 Preț curent: $ 0.00000602 $ 0.00000602 $ 0.00000602 Află mai mult despre prețul tokenului DogeVerse (DOGEVERSE)

Tokenomie pentru DogeVerse (DOGEVERSE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DogeVerse (DOGEVERSE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOGEVERSE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOGEVERSE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOGEVERSE, explorează prețul în direct al tokenului DOGEVERSE!

Cum se cumpără DOGEVERSE Te interesează să adaugi DogeVerse (DOGEVERSE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DOGEVERSE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DOGEVERSE pe MEXC!

Istoric de preț pentru DogeVerse (DOGEVERSE) Analiza istoricului de preț pentru DOGEVERSE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DOGEVERSE!

Predicție de preț pentru DOGEVERSE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOGEVERSE? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOGEVERSE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DOGEVERSE!

