Informații despre DOGEN (DOGEN) DOGEN is the alpha-dog degen with a strong smell of masculinity and inevitable success. DOGEN is the alpha-dog degen with a strong smell of masculinity and inevitable success. Pagină de internet oficială: https://dogen.meme/ Carte albă: https://docs.dogen.meme/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/B7xavrAozTa1msQxu8YAcvPftf76x1fJYyLrYdTnbrah Cumpără DOGEN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DOGEN (DOGEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DOGEN (DOGEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Maxim dintotdeauna: $ 0.004146 $ 0.004146 $ 0.004146 Minim dintotdeauna: $ 0.000078440753588375 $ 0.000078440753588375 $ 0.000078440753588375 Preț curent: $ 0.0001116 $ 0.0001116 $ 0.0001116 Află mai mult despre prețul tokenului DOGEN (DOGEN)

Tokenomie pentru DOGEN (DOGEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DOGEN (DOGEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOGEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOGEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOGEN, explorează prețul în direct al tokenului DOGEN!

Cum se cumpără DOGEN Te interesează să adaugi DOGEN (DOGEN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DOGEN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DOGEN pe MEXC!

Istoric de preț pentru DOGEN (DOGEN) Analiza istoricului de preț pentru DOGEN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DOGEN!

Predicție de preț pentru DOGEN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOGEN? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOGEN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DOGEN!

