Tokenomie pentru DecentralGPT (DGC) Descoperă informații cheie despre DecentralGPT (DGC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DecentralGPT (DGC) DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI. Pagină de internet oficială: https://www.decentralgpt.org/ Carte albă: https://www.decentralgpt.org/wp-content/uploads/2025/07/DecentralGPT-WhitePapper.pdf Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1C30C2AF4E4c1742d6Db75aFe85f1673aE2A8794

Tokenomie și analiză de preț pentru DecentralGPT (DGC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DecentralGPT (DGC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 443.46K Ofertă totală: $ 1.00T Ofertă aflată în circulație: $ 157.20B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.82M Maxim dintotdeauna: $ 0.00017111 Minim dintotdeauna: $ 0.000002934834389308 Preț curent: $ 0.000002821

Tokenomie pentru DecentralGPT (DGC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DecentralGPT (DGC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DGC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DGC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DGC, explorează prețul în direct al tokenului DGC!

Cum se cumpără DGC Te interesează să adaugi DecentralGPT (DGC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DGC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.

Istoric de preț pentru DecentralGPT (DGC) Analiza istoricului de preț pentru DGC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DGC!

Predicție de preț pentru DGC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DGC? Pagina noastră de predicție de preț pentru DGC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DGC!

