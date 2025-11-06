BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Delusional Coin astăzi este 0.00010106 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DELULU în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DELULU pe MEXC acum.

Logo Delusional Coin

Pret Delusional Coin (DELULU)

Preț în timp real pentru 1 DELULU în USD:

$0.00010106
$0.00010106
-10.28%1D
USD
Delusional Coin (DELULU) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:44:09 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Delusional Coin (DELULU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00010099
$ 0.00010099
Minim 24 h
$ 0.00013142
$ 0.00013142
Maxim 24 h

$ 0.00010099
$ 0.00010099

$ 0.00013142
$ 0.00013142

--
----

--
----

-16.51%

-10.28%

-5.66%

-5.66%

Prețul în timp real pentru Delusional Coin (DELULU) este $ 0.00010106. În ultimele 24 de ore, tokenul DELULU a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00010099 și un maxim de $ 0.00013142, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DELULU este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DELULU s-a modificat cu -16.51% în decursul ultimei ore, cu -10.28% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Delusional Coin (DELULU)

--
----

$ 55.31K
$ 55.31K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Delusional Coin este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 55.31K. Oferta aflată în circulație pentru DELULU este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru Delusional Coin (DELULU) USD

Urmărește modificările de preț pentru Delusional Coin pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0000115793-10.28%
30 de zile$ -0.00002069-17.00%
60 de zile$ +0.00002206+27.92%
90 de zile$ -0.00024904-71.14%
Modificare de preț astăzi pentru Delusional Coin

Astăzi, DELULU a înregistrat o modificare de $ -0.0000115793 (-10.28%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Delusional Coin

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00002069 (-17.00%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Delusional Coin

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, DELULU a văzut o modificare de $ +0.00002206 (+27.92%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Delusional Coin

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00024904 (-71.14%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Delusional Coin (DELULU)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Delusional Coin.

Ce este Delusional Coin (DELULU)

"DELULU" comes from "delusional," meaning a devoted, dreamy belief. It urges holders to embrace hype, fantasy, and FOMO, thriving on social buzz and viral culture. Its mantra: "No belief, no gains—dare to dream, dare to pay," reflecting meme-driven conviction.

Tokenul Delusional Coin este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Delusional Coin. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru DELULU pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Delusional Coin pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Delusional Coin fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Delusional Coin (USD)

Ce valoare va avea Delusional Coin (DELULU) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Delusional Coin (DELULU) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Delusional Coin.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Delusional Coin!

Tokenomie pentru Delusional Coin (DELULU)

Înțelegerea tokenomică a Delusional Coin (DELULU) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru DELULU!

Cum se cumpără Delusional Coin (DELULU)

Vrei să știi cum să cumperi Delusional Coin? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Delusional Coin cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

DELULU în monede locale

1 Delusional Coin(DELULU) în VND
2.6593939
1 Delusional Coin(DELULU) în AUD
A$0.0001556324
1 Delusional Coin(DELULU) în GBP
0.0000768056
1 Delusional Coin(DELULU) în EUR
0.0000869116
1 Delusional Coin(DELULU) în USD
$0.00010106
1 Delusional Coin(DELULU) în MYR
RM0.0004224308
1 Delusional Coin(DELULU) în TRY
0.0042556366
1 Delusional Coin(DELULU) în JPY
¥0.01546218
1 Delusional Coin(DELULU) în ARS
ARS$0.1466754522
1 Delusional Coin(DELULU) în RUB
0.0082020296
1 Delusional Coin(DELULU) în INR
0.0089559372
1 Delusional Coin(DELULU) în IDR
Rp1.6843326596
1 Delusional Coin(DELULU) în PHP
0.005957487
1 Delusional Coin(DELULU) în EGP
￡E.0.0047791274
1 Delusional Coin(DELULU) în BRL
R$0.0005396604
1 Delusional Coin(DELULU) în CAD
C$0.0001424946
1 Delusional Coin(DELULU) în BDT
0.0123303306
1 Delusional Coin(DELULU) în NGN
0.1452009868
1 Delusional Coin(DELULU) în COP
$0.3857247974
1 Delusional Coin(DELULU) în ZAR
R.0.0017544016
1 Delusional Coin(DELULU) în UAH
0.0042505836
1 Delusional Coin(DELULU) în TZS
T.Sh.0.24830442
1 Delusional Coin(DELULU) în VES
Bs0.02253638
1 Delusional Coin(DELULU) în CLP
$0.09519852
1 Delusional Coin(DELULU) în PKR
Rs0.0285635984
1 Delusional Coin(DELULU) în KZT
0.0531605918
1 Delusional Coin(DELULU) în THB
฿0.0032753546
1 Delusional Coin(DELULU) în TWD
NT$0.003127807
1 Delusional Coin(DELULU) în AED
د.إ0.0003708902
1 Delusional Coin(DELULU) în CHF
Fr0.000080848
1 Delusional Coin(DELULU) în HKD
HK$0.0007852362
1 Delusional Coin(DELULU) în AMD
֏0.038645344
1 Delusional Coin(DELULU) în MAD
.د.م0.0009408686
1 Delusional Coin(DELULU) în MXN
$0.0018807266
1 Delusional Coin(DELULU) în SAR
ريال0.000378975
1 Delusional Coin(DELULU) în ETB
Br0.0155116994
1 Delusional Coin(DELULU) în KES
KSh0.0130508884
1 Delusional Coin(DELULU) în JOD
د.أ0.00007165154
1 Delusional Coin(DELULU) în PLN
0.0003719008
1 Delusional Coin(DELULU) în RON
лв0.000444664
1 Delusional Coin(DELULU) în SEK
kr0.0009691654
1 Delusional Coin(DELULU) în BGN
лв0.0001707914
1 Delusional Coin(DELULU) în HUF
Ft0.0338217502
1 Delusional Coin(DELULU) în CZK
0.0021313554
1 Delusional Coin(DELULU) în KWD
د.ك0.00003102542
1 Delusional Coin(DELULU) în ILS
0.0003294556
1 Delusional Coin(DELULU) în BOB
Bs0.000697314
1 Delusional Coin(DELULU) în AZN
0.000171802
1 Delusional Coin(DELULU) în TJS
SM0.0009317732
1 Delusional Coin(DELULU) în GEL
0.0002738726
1 Delusional Coin(DELULU) în AOA
Kz0.092207144
1 Delusional Coin(DELULU) în BHD
.د.ب0.00003809962
1 Delusional Coin(DELULU) în BMD
$0.00010106
1 Delusional Coin(DELULU) în DKK
kr0.0006538582
1 Delusional Coin(DELULU) în HNL
L0.0026558568
1 Delusional Coin(DELULU) în MUR
0.00464876
1 Delusional Coin(DELULU) în NAD
$0.0017554122
1 Delusional Coin(DELULU) în NOK
kr0.0010328332
1 Delusional Coin(DELULU) în NZD
$0.0001788762
1 Delusional Coin(DELULU) în PAB
B/.0.00010106
1 Delusional Coin(DELULU) în PGK
K0.0004315262
1 Delusional Coin(DELULU) în QAR
ر.ق0.0003678584
1 Delusional Coin(DELULU) în RSD
дин.0.0102707278
1 Delusional Coin(DELULU) în UZS
soʻm1.2030950456
1 Delusional Coin(DELULU) în ALL
L0.0084759022
1 Delusional Coin(DELULU) în ANG
ƒ0.0001808974
1 Delusional Coin(DELULU) în AWG
ƒ0.000181908
1 Delusional Coin(DELULU) în BBD
$0.00020212
1 Delusional Coin(DELULU) în BAM
KM0.0001707914
1 Delusional Coin(DELULU) în BIF
Fr0.29802594
1 Delusional Coin(DELULU) în BND
$0.000131378
1 Delusional Coin(DELULU) în BSD
$0.00010106
1 Delusional Coin(DELULU) în JMD
$0.016204971
1 Delusional Coin(DELULU) în KHR
0.4058630236
1 Delusional Coin(DELULU) în KMF
Fr0.04305156
1 Delusional Coin(DELULU) în LAK
2.1969564778
1 Delusional Coin(DELULU) în LKR
රු0.0308101622
1 Delusional Coin(DELULU) în MDL
L0.0017291366
1 Delusional Coin(DELULU) în MGA
Ar0.45522477
1 Delusional Coin(DELULU) în MOP
P0.00080848
1 Delusional Coin(DELULU) în MVR
0.001556324
1 Delusional Coin(DELULU) în MWK
MK0.175147086
1 Delusional Coin(DELULU) în MZN
MT0.006462787
1 Delusional Coin(DELULU) în NPR
रु0.014320202
1 Delusional Coin(DELULU) în PYG
0.71671752
1 Delusional Coin(DELULU) în RWF
Fr0.14684018
1 Delusional Coin(DELULU) în SBD
$0.0008307132
1 Delusional Coin(DELULU) în SCR
0.0013885644
1 Delusional Coin(DELULU) în SRD
$0.00389081
1 Delusional Coin(DELULU) în SVC
$0.0008832644
1 Delusional Coin(DELULU) în SZL
L0.001753391
1 Delusional Coin(DELULU) în TMT
m0.00035371
1 Delusional Coin(DELULU) în TND
د.ت0.00029903654
1 Delusional Coin(DELULU) în TTD
$0.0006841762
1 Delusional Coin(DELULU) în UGX
Sh0.35330576
1 Delusional Coin(DELULU) în XAF
Fr0.05740208
1 Delusional Coin(DELULU) în XCD
$0.000272862
1 Delusional Coin(DELULU) în XOF
Fr0.05740208
1 Delusional Coin(DELULU) în XPF
Fr0.01040918
1 Delusional Coin(DELULU) în BWP
P0.001359257
1 Delusional Coin(DELULU) în BZD
$0.0002031306
1 Delusional Coin(DELULU) în CVE
$0.0096694208
1 Delusional Coin(DELULU) în DJF
Fr0.01798868
1 Delusional Coin(DELULU) în DOP
$0.0065001792
1 Delusional Coin(DELULU) în DZD
د.ج0.0131863088
1 Delusional Coin(DELULU) în FJD
$0.0002304168
1 Delusional Coin(DELULU) în GNF
Fr0.8787167
1 Delusional Coin(DELULU) în GTQ
Q0.0007741196
1 Delusional Coin(DELULU) în GYD
$0.0211377096
1 Delusional Coin(DELULU) în ISK
kr0.01273356

Resursă Delusional Coin

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Delusional Coin, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Delusional Coin

Cât valorează Delusional Coin (DELULU) astăzi?
Prețul pe viu pentru DELULU în USD este 0.00010106 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru DELULU în USD?
Prețul actual pentru DELULU la USD este $ 0.00010106. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Delusional Coin?
Capitalizarea de piață pentru DELULU este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru DELULU?
Ofertă aflată în circulație pentru DELULU este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru DELULU?
DELULU a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru DELULU?
DELULU a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru DELULU?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru DELULU este $ 55.31K USD.
Va crește DELULU în acest an?
DELULU ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru DELULU pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:44:09 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator DELULU în USD

Sumă

DELULU
DELULU
USD
USD

1 DELULU = 0.00010106 USD

Tranzacționează DELULU

DELULU/USDT
$0.00010106
$0.00010106
-10.32%

$102,103.89

$3,316.39

$156.03

$1.0002

$1,480.70

$102,103.89

$3,316.39

$2.2363

$156.03

$1.0247

$0.00000

$0.00000

$30.57

$0.1465

$0.0004378

$0.043845

$5.761

$0.45968

$6.6084

$0.1465

