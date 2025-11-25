Ce este DELABS

Informații de preț pentru DELABS

Tokenomie pentru Delabs Games (DELABS) Descoperă informații cheie despre Delabs Games (DELABS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Delabs Games (DELABS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Delabs Games (DELABS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Ofertă totală: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ofertă aflată în circulație: $ 750.30M $ 750.30M $ 750.30M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.14M $ 13.14M $ 13.14M Maxim dintotdeauna: $ 0.02499 $ 0.02499 $ 0.02499 Minim dintotdeauna: $ 0.004321486950224295 $ 0.004321486950224295 $ 0.004321486950224295 Preț curent: $ 0.004379 $ 0.004379 $ 0.004379 Află mai mult despre prețul tokenului Delabs Games (DELABS) Cumpără DELABS acum!

Informații despre Delabs Games (DELABS) Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced. Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced. Pagină de internet oficială: https://delabs.gg/ Carte albă: https://static.delabs.gg/delabshome/pdf/Delabs%20Games%20Whitepaper%20v2.0.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x23CcAB1de32E06a6235a7997C266F86440C2Cbe6

Tokenomie pentru Delabs Games (DELABS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Delabs Games (DELABS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DELABS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DELABS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DELABS, explorează prețul în direct al tokenului DELABS!

Cum se cumpără DELABS Te interesează să adaugi Delabs Games (DELABS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DELABS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DELABS pe MEXC! Istoric de preț pentru Delabs Games (DELABS) Analiza istoricului de preț pentru DELABS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DELABS! Predicție de preț pentru DELABS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DELABS? Pagina noastră de predicție de preț pentru DELABS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DELABS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!