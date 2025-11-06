BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Delabs Games astăzi este 0.005373 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DELABS în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DELABS pe MEXC acum.

Pret Delabs Games (DELABS)

Preț în timp real pentru 1 DELABS în USD:

$0.005373
-3.27%1D
USD
Delabs Games (DELABS) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:44:01 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Delabs Games (DELABS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.005271
Minim 24 h
$ 0.005566
Maxim 24 h

$ 0.005271
$ 0.005566
$ 0.02049703623689548
$ 0.005334196402815058
-1.63%

-3.27%

-19.74%

-19.74%

Prețul în timp real pentru Delabs Games (DELABS) este $ 0.005373. În ultimele 24 de ore, tokenul DELABS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.005271 și un maxim de $ 0.005566, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DELABS este $ 0.02049703623689548, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.005334196402815058.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DELABS s-a modificat cu -1.63% în decursul ultimei ore, cu -3.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Delabs Games (DELABS)

No.1462

$ 4.03M
$ 55.45K
$ 16.12M
750.30M
3,000,000,000
3,000,000,000
25.01%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Delabs Games este $ 4.03M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 55.45K. Oferta aflată în circulație pentru DELABS este 750.30M, cu o ofertă totală de 3000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.12M.

Istoric de preț pentru Delabs Games (DELABS) USD

Urmărește modificările de preț pentru Delabs Games pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00018164-3.27%
30 de zile$ -0.003695-40.75%
60 de zile$ -0.003567-39.90%
90 de zile$ -0.009337-63.48%
Modificare de preț astăzi pentru Delabs Games

Astăzi, DELABS a înregistrat o modificare de $ -0.00018164 (-3.27%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Delabs Games

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.003695 (-40.75%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Delabs Games

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, DELABS a văzut o modificare de $ -0.003567 (-39.90%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Delabs Games

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.009337 (-63.48%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Delabs Games (DELABS)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Delabs Games.

Ce este Delabs Games (DELABS)

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Tokenul Delabs Games este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Delabs Games. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru DELABS pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Delabs Games pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Delabs Games fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Delabs Games (USD)

Ce valoare va avea Delabs Games (DELABS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Delabs Games (DELABS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Delabs Games.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Delabs Games!

Tokenomie pentru Delabs Games (DELABS)

Înțelegerea tokenomică a Delabs Games (DELABS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru DELABS!

Cum se cumpără Delabs Games (DELABS)

Vrei să știi cum să cumperi Delabs Games? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Delabs Games cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

DELABS în monede locale

1 Delabs Games(DELABS) în VND
141.390495
1 Delabs Games(DELABS) în AUD
A$0.00827442
1 Delabs Games(DELABS) în GBP
0.00408348
1 Delabs Games(DELABS) în EUR
0.00462078
1 Delabs Games(DELABS) în USD
$0.005373
1 Delabs Games(DELABS) în MYR
RM0.02245914
1 Delabs Games(DELABS) în TRY
0.22625703
1 Delabs Games(DELABS) în JPY
¥0.822069
1 Delabs Games(DELABS) în ARS
ARS$7.79821101
1 Delabs Games(DELABS) în RUB
0.43607268
1 Delabs Games(DELABS) în INR
0.47615526
1 Delabs Games(DELABS) în IDR
Rp89.54996418
1 Delabs Games(DELABS) în PHP
0.31673835
1 Delabs Games(DELABS) în EGP
￡E.0.25408917
1 Delabs Games(DELABS) în BRL
R$0.02869182
1 Delabs Games(DELABS) în CAD
C$0.00757593
1 Delabs Games(DELABS) în BDT
0.65555973
1 Delabs Games(DELABS) în NGN
7.71981894
1 Delabs Games(DELABS) în COP
$20.50761267
1 Delabs Games(DELABS) în ZAR
R.0.09327528
1 Delabs Games(DELABS) în UAH
0.22598838
1 Delabs Games(DELABS) în TZS
T.Sh.13.201461
1 Delabs Games(DELABS) în VES
Bs1.198179
1 Delabs Games(DELABS) în CLP
$5.061366
1 Delabs Games(DELABS) în PKR
Rs1.51862472
1 Delabs Games(DELABS) în KZT
2.82635919
1 Delabs Games(DELABS) în THB
฿0.17413893
1 Delabs Games(DELABS) în TWD
NT$0.16629435
1 Delabs Games(DELABS) în AED
د.إ0.01971891
1 Delabs Games(DELABS) în CHF
Fr0.0042984
1 Delabs Games(DELABS) în HKD
HK$0.04174821
1 Delabs Games(DELABS) în AMD
֏2.0546352
1 Delabs Games(DELABS) în MAD
.د.م0.05002263
1 Delabs Games(DELABS) în MXN
$0.09999153
1 Delabs Games(DELABS) în SAR
ريال0.02014875
1 Delabs Games(DELABS) în ETB
Br0.82470177
1 Delabs Games(DELABS) în KES
KSh0.69386922
1 Delabs Games(DELABS) în JOD
د.أ0.003809457
1 Delabs Games(DELABS) în PLN
0.01977264
1 Delabs Games(DELABS) în RON
лв0.0236412
1 Delabs Games(DELABS) în SEK
kr0.05152707
1 Delabs Games(DELABS) în BGN
лв0.00908037
1 Delabs Games(DELABS) în HUF
Ft1.79818191
1 Delabs Games(DELABS) în CZK
0.11331657
1 Delabs Games(DELABS) în KWD
د.ك0.001649511
1 Delabs Games(DELABS) în ILS
0.01751598
1 Delabs Games(DELABS) în BOB
Bs0.0370737
1 Delabs Games(DELABS) în AZN
0.0091341
1 Delabs Games(DELABS) în TJS
SM0.04953906
1 Delabs Games(DELABS) în GEL
0.01456083
1 Delabs Games(DELABS) în AOA
Kz4.9023252
1 Delabs Games(DELABS) în BHD
.د.ب0.002025621
1 Delabs Games(DELABS) în BMD
$0.005373
1 Delabs Games(DELABS) în DKK
kr0.03476331
1 Delabs Games(DELABS) în HNL
L0.14120244
1 Delabs Games(DELABS) în MUR
0.247158
1 Delabs Games(DELABS) în NAD
$0.09332901
1 Delabs Games(DELABS) în NOK
kr0.05491206
1 Delabs Games(DELABS) în NZD
$0.00951021
1 Delabs Games(DELABS) în PAB
B/.0.005373
1 Delabs Games(DELABS) în PGK
K0.02294271
1 Delabs Games(DELABS) în QAR
ر.ق0.01955772
1 Delabs Games(DELABS) în RSD
дин.0.54605799
1 Delabs Games(DELABS) în UZS
soʻm63.96427548
1 Delabs Games(DELABS) în ALL
L0.45063351
1 Delabs Games(DELABS) în ANG
ƒ0.00961767
1 Delabs Games(DELABS) în AWG
ƒ0.0096714
1 Delabs Games(DELABS) în BBD
$0.010746
1 Delabs Games(DELABS) în BAM
KM0.00908037
1 Delabs Games(DELABS) în BIF
Fr15.844977
1 Delabs Games(DELABS) în BND
$0.0069849
1 Delabs Games(DELABS) în BSD
$0.005373
1 Delabs Games(DELABS) în JMD
$0.86156055
1 Delabs Games(DELABS) în KHR
21.57829038
1 Delabs Games(DELABS) în KMF
Fr2.288898
1 Delabs Games(DELABS) în LAK
116.80434549
1 Delabs Games(DELABS) în LKR
රු1.63806651
1 Delabs Games(DELABS) în MDL
L0.09193203
1 Delabs Games(DELABS) în MGA
Ar24.2026785
1 Delabs Games(DELABS) în MOP
P0.042984
1 Delabs Games(DELABS) în MVR
0.0827442
1 Delabs Games(DELABS) în MWK
MK9.3119463
1 Delabs Games(DELABS) în MZN
MT0.34360335
1 Delabs Games(DELABS) în NPR
रु0.7613541
1 Delabs Games(DELABS) în PYG
38.105316
1 Delabs Games(DELABS) în RWF
Fr7.806969
1 Delabs Games(DELABS) în SBD
$0.04416606
1 Delabs Games(DELABS) în SCR
0.07382502
1 Delabs Games(DELABS) în SRD
$0.2068605
1 Delabs Games(DELABS) în SVC
$0.04696002
1 Delabs Games(DELABS) în SZL
L0.09322155
1 Delabs Games(DELABS) în TMT
m0.0188055
1 Delabs Games(DELABS) în TND
د.ت0.015898707
1 Delabs Games(DELABS) în TTD
$0.03637521
1 Delabs Games(DELABS) în UGX
Sh18.784008
1 Delabs Games(DELABS) în XAF
Fr3.051864
1 Delabs Games(DELABS) în XCD
$0.0145071
1 Delabs Games(DELABS) în XOF
Fr3.051864
1 Delabs Games(DELABS) în XPF
Fr0.553419
1 Delabs Games(DELABS) în BWP
P0.07226685
1 Delabs Games(DELABS) în BZD
$0.01079973
1 Delabs Games(DELABS) în CVE
$0.51408864
1 Delabs Games(DELABS) în DJF
Fr0.956394
1 Delabs Games(DELABS) în DOP
$0.34559136
1 Delabs Games(DELABS) în DZD
د.ج0.70106904
1 Delabs Games(DELABS) în FJD
$0.01225044
1 Delabs Games(DELABS) în GNF
Fr46.718235
1 Delabs Games(DELABS) în GTQ
Q0.04115718
1 Delabs Games(DELABS) în GYD
$1.12381668
1 Delabs Games(DELABS) în ISK
kr0.676998

Resursă Delabs Games

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Delabs Games, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Delabs Games oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Delabs Games

Cât valorează Delabs Games (DELABS) astăzi?
Prețul pe viu pentru DELABS în USD este 0.005373 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru DELABS în USD?
Prețul actual pentru DELABS la USD este $ 0.005373. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Delabs Games?
Capitalizarea de piață pentru DELABS este $ 4.03M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru DELABS?
Ofertă aflată în circulație pentru DELABS este 750.30M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru DELABS?
DELABS a obținut un preț ATH de 0.02049703623689548 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru DELABS?
DELABS a avut un preț ATL de 0.005334196402815058 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru DELABS?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru DELABS este $ 55.45K USD.
Va crește DELABS în acest an?
DELABS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru DELABS pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:44:01 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

