Informații despre Global DePIN Chain (DEEPSEEK) The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing. Pagină de internet oficială: https://www.depinchain.network/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/H2gf5g2k4KSWGrAdwtznw7bYkWiszvjistFG447aePiN Cumpără DEEPSEEK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Global DePIN Chain (DEEPSEEK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 201.45K $ 201.45K $ 201.45K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 790.00M $ 790.00M $ 790.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 255.00K $ 255.00K $ 255.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 Minim dintotdeauna: $ 0.000221105673526604 $ 0.000221105673526604 $ 0.000221105673526604 Preț curent: $ 0.000255 $ 0.000255 $ 0.000255 Află mai mult despre prețul tokenului Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

Tokenomie pentru Global DePIN Chain (DEEPSEEK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Global DePIN Chain (DEEPSEEK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEEPSEEK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEEPSEEK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEEPSEEK, explorează prețul în direct al tokenului DEEPSEEK!

Cum se cumpără DEEPSEEK Te interesează să adaugi Global DePIN Chain (DEEPSEEK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DEEPSEEK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DEEPSEEK pe MEXC!

Istoric de preț pentru Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Analiza istoricului de preț pentru DEEPSEEK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DEEPSEEK!

Predicție de preț pentru DEEPSEEK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DEEPSEEK? Pagina noastră de predicție de preț pentru DEEPSEEK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DEEPSEEK!

