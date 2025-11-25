Ce este DARKSTAR

Tokenomie și analiză de preț pentru DarkStar (DARKSTAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DarkStar (DARKSTAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.95M $ 30.95M $ 30.95M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 293.33M $ 293.33M $ 293.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 105.50M $ 105.50M $ 105.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.17739 $ 0.17739 $ 0.17739 Minim dintotdeauna: $ 0.055093699723331745 $ 0.055093699723331745 $ 0.055093699723331745 Preț curent: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 Află mai mult despre prețul tokenului DarkStar (DARKSTAR) Cumpără DARKSTAR acum!

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience. Pagină de internet oficială: https://darkstar.center Carte albă: https://whitepaper.darkstar.center/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xb05f4747eb3d18a3fa4aa3e5c627f02ccc70d005

Tokenomie pentru DarkStar (DARKSTAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DarkStar (DARKSTAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DARKSTAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DARKSTAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DARKSTAR, explorează prețul în direct al tokenului DARKSTAR!

Cum se cumpără DARKSTAR Te interesează să adaugi DarkStar (DARKSTAR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DARKSTAR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DARKSTAR pe MEXC! Istoric de preț pentru DarkStar (DARKSTAR) Analiza istoricului de preț pentru DARKSTAR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DARKSTAR! Predicție de preț pentru DARKSTAR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DARKSTAR? Pagina noastră de predicție de preț pentru DARKSTAR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DARKSTAR!

