Prețul în timp real pentru DarkStar astăzi este 0.1178 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DARKSTAR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DARKSTAR pe MEXC acum.

Pret DarkStar (DARKSTAR)

Preț în timp real pentru 1 DARKSTAR în USD:

$0.11782
$0.11782$0.11782
-0.74%1D
USD
DarkStar (DARKSTAR) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:43:09 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru DarkStar (DARKSTAR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.11777
$ 0.11777$ 0.11777
Minim 24 h
$ 0.12601
$ 0.12601$ 0.12601
Maxim 24 h

$ 0.11777
$ 0.11777$ 0.11777

$ 0.12601
$ 0.12601$ 0.12601

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745

-2.75%

-0.74%

-19.38%

-19.38%

Prețul în timp real pentru DarkStar (DARKSTAR) este $ 0.1178. În ultimele 24 de ore, tokenul DARKSTAR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.11777 și un maxim de $ 0.12601, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DARKSTAR este $ 0.161582695041003, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.055093699723331745.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DARKSTAR s-a modificat cu -2.75% în decursul ultimei ore, cu -0.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DarkStar (DARKSTAR)

No.601

$ 34.55M
$ 34.55M$ 34.55M

$ 60.95K
$ 60.95K$ 60.95K

$ 117.80M
$ 117.80M$ 117.80M

293.33M
293.33M 293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.33%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru DarkStar este $ 34.55M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 60.95K. Oferta aflată în circulație pentru DARKSTAR este 293.33M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 117.80M.

Istoric de preț pentru DarkStar (DARKSTAR) USD

Urmărește modificările de preț pentru DarkStar pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0008784-0.74%
30 de zile$ -0.01502-11.31%
60 de zile$ -0.00303-2.51%
90 de zile$ -0.00151-1.27%
Modificare de preț astăzi pentru DarkStar

Astăzi, DARKSTAR a înregistrat o modificare de $ -0.0008784 (-0.74%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru DarkStar

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.01502 (-11.31%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru DarkStar

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, DARKSTAR a văzut o modificare de $ -0.00303 (-2.51%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru DarkStar

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00151 (-1.27%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru DarkStar (DARKSTAR)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru DarkStar.

Ce este DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

Tokenul DarkStar este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile DarkStar. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru DARKSTAR pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre DarkStar pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare DarkStar fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru DarkStar (USD)

Ce valoare va avea DarkStar (DARKSTAR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale DarkStar (DARKSTAR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru DarkStar.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru DarkStar!

Tokenomie pentru DarkStar (DARKSTAR)

Înțelegerea tokenomică a DarkStar (DARKSTAR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru DARKSTAR!

Cum se cumpără DarkStar (DARKSTAR)

Vrei să știi cum să cumperi DarkStar? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra DarkStar cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

DARKSTAR în monede locale

Resursă DarkStar

Pentru o înțelegere mai aprofundată a DarkStar, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web DarkStar oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre DarkStar

Cât valorează DarkStar (DARKSTAR) astăzi?
Prețul pe viu pentru DARKSTAR în USD este 0.1178 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru DARKSTAR în USD?
Prețul actual pentru DARKSTAR la USD este $ 0.1178. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru DarkStar?
Capitalizarea de piață pentru DARKSTAR este $ 34.55M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru DARKSTAR?
Ofertă aflată în circulație pentru DARKSTAR este 293.33M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru DARKSTAR?
DARKSTAR a obținut un preț ATH de 0.161582695041003 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru DARKSTAR?
DARKSTAR a avut un preț ATL de 0.055093699723331745 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru DARKSTAR?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru DARKSTAR este $ 60.95K USD.
Va crește DARKSTAR în acest an?
DARKSTAR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru DARKSTAR pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:43:09 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

