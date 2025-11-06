Ce este DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre DarkStar Cât valorează DarkStar (DARKSTAR) astăzi? Prețul pe viu pentru DARKSTAR în USD este 0.1178 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru DARKSTAR în USD? $ 0.1178 . Consultă Prețul actual pentru DARKSTAR la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru DarkStar? Capitalizarea de piață pentru DARKSTAR este $ 34.55M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru DARKSTAR? Ofertă aflată în circulație pentru DARKSTAR este 293.33M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru DARKSTAR? DARKSTAR a obținut un preț ATH de 0.161582695041003 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru DARKSTAR? DARKSTAR a avut un preț ATL de 0.055093699723331745 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru DARKSTAR? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru DARKSTAR este $ 60.95K USD . Va crește DARKSTAR în acest an? DARKSTAR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru DARKSTAR pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru DarkStar (DARKSTAR)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

