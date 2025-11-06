BursăDEX+
Prețul în timp real pentru DANGNN DAYA COIN astăzi este 0.0000369 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DANGNN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DANGNN pe MEXC acum.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru DANGNN DAYA COIN (DANGNN) (USD)

Prețul în timp real pentru DANGNN DAYA COIN (DANGNN) este $ 0.0000369. În ultimele 24 de ore, tokenul DANGNN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003686 și un maxim de $ 0.00003705, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DANGNN este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DANGNN s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.13% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Capitalizarea de piață actuală pentru DANGNN DAYA COIN este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 52.89K. Oferta aflată în circulație pentru DANGNN este 0.00, cu o ofertă totală de 10000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 369.00K.

Istoric de preț pentru DANGNN DAYA COIN (DANGNN) USD

Urmărește modificările de preț pentru DANGNN DAYA COIN pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000000048-0.13%
30 de zile$ +0.00000004+0.10%
60 de zile$ -0.00000487-11.66%
90 de zile$ +0.0000223+152.73%
Modificare de preț astăzi pentru DANGNN DAYA COIN

Astăzi, DANGNN a înregistrat o modificare de $ -0.000000048 (-0.13%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru DANGNN DAYA COIN

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.00000004 (+0.10%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru DANGNN DAYA COIN

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, DANGNN a văzut o modificare de $ -0.00000487 (-11.66%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru DANGNN DAYA COIN

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0000223 (+152.73%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru DANGNN DAYA COIN (DANGNN)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru DANGNN DAYA COIN.

Ce este DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

Tokenul DANGNN DAYA COIN este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile DANGNN DAYA COIN. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru DANGNN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre DANGNN DAYA COIN pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare DANGNN DAYA COIN fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru DANGNN DAYA COIN (USD)

Ce valoare va avea DANGNN DAYA COIN (DANGNN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale DANGNN DAYA COIN (DANGNN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru DANGNN DAYA COIN.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru DANGNN DAYA COIN!

Tokenomie pentru DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Înțelegerea tokenomică a DANGNN DAYA COIN (DANGNN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru DANGNN!

Cum se cumpără DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Vrei să știi cum să cumperi DANGNN DAYA COIN? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra DANGNN DAYA COIN cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

DANGNN în monede locale

1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în VND
0.9710235
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în AUD
A$0.000056826
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în GBP
0.000028044
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în EUR
0.000031734
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în USD
$0.0000369
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în MYR
RM0.000154242
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în TRY
0.001553859
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în JPY
¥0.0056457
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în ARS
ARS$0.053555553
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în RUB
0.002994804
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în INR
0.003270078
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în IDR
Rp0.614999754
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în PHP
0.002175255
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în EGP
￡E.0.001745001
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în BRL
R$0.000197046
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în CAD
C$0.000052029
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în BDT
0.004502169
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în NGN
0.053017182
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în COP
$0.140839551
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în ZAR
R.0.000640584
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în UAH
0.001552014
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în TZS
T.Sh.0.0906633
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în VES
Bs0.0082287
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în CLP
$0.0347598
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în PKR
Rs0.010429416
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în KZT
0.019410507
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în THB
฿0.001195929
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în TWD
NT$0.001142055
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în AED
د.إ0.000135423
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în CHF
Fr0.00002952
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în HKD
HK$0.000286713
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în AMD
֏0.01411056
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în MAD
.د.م0.000343539
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în MXN
$0.000686709
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în SAR
ريال0.000138375
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în ETB
Br0.005663781
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în KES
KSh0.004765266
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în JOD
د.أ0.0000261621
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în PLN
0.000135792
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în RON
лв0.00016236
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în SEK
kr0.000353871
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în BGN
лв0.000062361
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în HUF
Ft0.012349323
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în CZK
0.000778221
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în KWD
د.ك0.0000113283
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în ILS
0.000120294
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în BOB
Bs0.00025461
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în AZN
0.00006273
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în TJS
SM0.000340218
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în GEL
0.000099999
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în AOA
Kz0.03366756
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în BHD
.د.ب0.0000139113
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în BMD
$0.0000369
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în DKK
kr0.000238743
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în HNL
L0.000969732
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în MUR
0.0016974
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în NAD
$0.000640953
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în NOK
kr0.000377118
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în NZD
$0.000065313
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în PAB
B/.0.0000369
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în PGK
K0.000157563
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în QAR
ر.ق0.000134316
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în RSD
дин.0.003750147
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în UZS
soʻm0.439285644
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în ALL
L0.003094803
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în ANG
ƒ0.000066051
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în AWG
ƒ0.00006642
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în BBD
$0.0000738
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în BAM
KM0.000062361
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în BIF
Fr0.1088181
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în BND
$0.00004797
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în BSD
$0.0000369
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în JMD
$0.005916915
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în KHR
0.148192614
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în KMF
Fr0.0157194
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în LAK
0.802173897
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în LKR
රු0.011249703
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în MDL
L0.000631359
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în MGA
Ar0.16621605
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în MOP
P0.0002952
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în MVR
0.00056826
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în MWK
MK0.06395139
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în MZN
MT0.002359755
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în NPR
रु0.00522873
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în PYG
0.2616948
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în RWF
Fr0.0536157
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în SBD
$0.000303318
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în SCR
0.000507006
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în SRD
$0.00142065
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în SVC
$0.000322506
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în SZL
L0.000640215
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în TMT
m0.00012915
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în TND
د.ت0.0001091871
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în TTD
$0.000249813
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în UGX
Sh0.1290024
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în XAF
Fr0.0209592
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în XCD
$0.00009963
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în XOF
Fr0.0209592
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în XPF
Fr0.0038007
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în BWP
P0.000496305
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în BZD
$0.000074169
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în CVE
$0.003530592
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în DJF
Fr0.0065682
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în DOP
$0.002373408
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în DZD
د.ج0.004814712
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în FJD
$0.000084132
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în GNF
Fr0.3208455
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în GTQ
Q0.000282654
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în GYD
$0.007718004
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) în ISK
kr0.0046494

Pentru o înțelegere mai aprofundată a DANGNN DAYA COIN, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web DANGNN DAYA COIN oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre DANGNN DAYA COIN

Cât valorează DANGNN DAYA COIN (DANGNN) astăzi?
Prețul pe viu pentru DANGNN în USD este 0.0000369 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru DANGNN în USD?
Prețul actual pentru DANGNN la USD este $ 0.0000369. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru DANGNN DAYA COIN?
Capitalizarea de piață pentru DANGNN este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru DANGNN?
Ofertă aflată în circulație pentru DANGNN este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru DANGNN?
DANGNN a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru DANGNN?
DANGNN a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru DANGNN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru DANGNN este $ 52.89K USD.
Va crește DANGNN în acest an?
DANGNN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru DANGNN pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

